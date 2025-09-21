Ventimiglia accoglie Pino Maddaloni: al via “Judo360°”, sport, scienza e cultura per celebrare i 25 anni dall’oro olimpico

Grande fermento ed emozione in casa dello Judo Club Ventimiglia per l’avvicinarsi della manifestazione ‘Judo360°: Sport, Scienza e Cultura’ con la partecipazione del Campione Olimpico di Judo Pino Maddaloni.

Una grande festa dedicata allo Sport e al Judo che si aprirà martedì 23 settembre alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Ventimiglia con il workshop ‘Il Benessere e la Tutela degli Atleti e delle Atlete: valorizzare La Crescita Personale, il Rispetto, l’Inclusione’. La partecipazione al seminario è gratuita. È possibile iscriversi registrandosi al seguente link: https://bit.ly/iscizionejudo360workshop

“Vista l’importanza e l’attualità dei temi trattati, la multidisciplinarietà dei contenuti e la grande competenza dei relatori – si spiega nella nota -, il Comitato Regionale FIJLKAM Liguria riconoscerà 2 crediti formativi agli insegnanti tecnici di judo che vi prenderanno parte.

Questi gli argomenti che saranno trattati dagli esperti:

- dott. Andrea Cartotto, educazione digitale, ‘Anche in rete, scendi in campo! Allena te stesso a raccontare online chi sei davvero’.

- dott.ssa Katya Iannucci, psicologia dello sport, ‘Benessere e prestazione nei giovani agonisti: quale il ruolo dell’allenatore?’.

- avv. Marco Todaro, aspetti legali, ‘Il rispetto nello Sport: il rapporto tra arbitro e atleta’.

- dott. Stefano Beschi, alimentazione e nutrizione, ‘Alimentazione e supplementazione nel judo: oltre la gestione del peso’.

Il workshop sarà chiuso dall’intervento del Campione Olimpico Pino Maddaloni che porterà la sua preziosa testimonianza sportiva e personale. Un talento incredibile, un atleta predestinato a grandi successi, esempio di come un sogno possa essere realizzato con grande impegno, fatica e dedizione anche se parti dalla periferia più svantaggiata. E poi, la vita oltre le vittorie, il Campione che diventa modello per i giovani e vive il Judo a 360° e si racconta nella veste di allenatore, arbitro e consigliere dirigente federale FIJLKAM.

Sicuramente Pino Maddaloni è la persona più adatta a rappresentare il concetto che vogliamo esprimere con il nostro evento ‘Judo360°: Sport, Scienza e Cultura’: lo sport è stile di vita, promotore di benessere e di salute. Il convegno, pertanto, si rivolge ad allenatori, docenti e genitori affinché acquisiscano le giuste conoscenze per trasmetterle ai giovani, creando così un circolo virtuoso che accompagni i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di crescita.

‘Judo360°: Sport, Scienza e Cultura’, sarà una festa nella festa. Infatti celebreremo la ricorrenza dei 25 anni dalla vittoria di Pino Maddaloni ai Giochi Olimpici di Sydney 2000, l’indimenticabile medaglia d’oro che commosse tutti gli Italiani e che tutta l’Italia festeggiò”.

L’iniziativa, per la sua finalità sociale, culturale, sportiva e scientifica, ha ricevuto il patrocinio di: Regione Liguria; Comune di Ventimiglia; FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali); CONI Comitato Regionale Liguria; Scuola Regionale dello Sport del CONI Liguria; Comitato Regionale FIJLKAM Liguria settore Judo. Si ringrazia il Gruppo Sportivo Fiamme Oro Judo".