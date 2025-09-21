Oggi nella ricorrenza della giornata internazionale della pace, il presidente della Associazione Transfrontaliera Alessandro Pertini( Atape) vuole ricordare il discorso d’insediamento alla Presidenza della Repubblica, avvenuto il 9 luglio 1978 di Sandro Pertini, dedicato alla guerra e al disarmo.
"Le grandi parole che disse il Presidente furono: 'L’Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace: si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino i granai di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello a tutti i popoli della terra. Questa è la strada, la strada della pace che noi dobbiamo seguire'. Questa celebre frase per noi, e crediamo anche per molti altri, è molto significativa, soprattutto nella triste realtà in cui viviamo oggi".
21 settembre 2025
Giornata internazionale della pace, l’Associazione Atape ricorda il messaggio di Sandro Pertini: “L’Italia sia portatrice di pace”
Il presidente dell'associazione richiama le parole del discorso d’insediamento del 1978: disarmo, solidarietà e fratellanza tra i popoli come guida per il presente
