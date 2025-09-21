Giornata internazionale della pace, l’Associazione Atape ricorda il messaggio di Sandro Pertini: “L’Italia sia portatrice di pace”

Oggi nella ricorrenza della giornata internazionale della pace, il presidente della Associazione Transfrontaliera Alessandro Pertini( Atape) vuole ricordare il discorso d’insediamento alla Presidenza della Repubblica, avvenuto il 9 luglio 1978 di Sandro Pertini, dedicato alla guerra e al disarmo.



"Le grandi parole che disse il Presidente furono: 'L’Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace: si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino i granai di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello a tutti i popoli della terra. Questa è la strada, la strada della pace che noi dobbiamo seguire'. Questa celebre frase per noi, e crediamo anche per molti altri, è molto significativa, soprattutto nella triste realtà in cui viviamo oggi".