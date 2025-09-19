Tre 'Eventi Autentici Liguri' nell’imperiese: un altro fine settimana tradizione, gusto e comunità

Fine settimana all’insegna della tradizione in provincia di Imperia con tre nuovi appuntamenti del calendario “Eventi Autentici Liguri”, rassegna cofinanziata dalla Regione Liguria grazie a due bandi che hanno reso possibili 110 manifestazioni sul territorio, per un investimento complessivo di circa 500 mila euro.

“Sarà un altro fine settimana di manifestazioni imperdibili nell’imperiese – sottolinea l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – con tre eventi che testimoniano il forte legame tra comunità locali, cultura e identità ligure”. Si parte a Conio, dove sabato 20 dalle ore 19 e per tutta la giornata di domenica 21 settembre torna la tradizionale Sagra dei Fagioli, appuntamento che accompagna da sempre la festa patronale di San Maurizio. Degustazioni, convivialità e momenti di festa per un borgo che custodisce un prodotto tipico di eccellenza.

Sempre domenica 21, dalle 9.30, a Mendatica sarà protagonista la montagna con il suggestivo Corteo delle Malghe e l’atteso Palio delle Capre. A corredo della giornata non mancheranno stand gastronomici con prodotti tipici e visite guidate per scoprire il territorio.

Lunedì 22 settembre a Riva Ligure spazio invece alla solennità istituzionale: alle 21.15, in piazza Matteotti, si terrà il Consiglio comunale straordinario in occasione della festa patronale di San Maurizio. Durante la serata verranno consegnati il Premio Riva Ligure e le benemerenze cittadine. Tre eventi diversi ma uniti dallo stesso filo conduttore: valorizzare il patrimonio autentico della Liguria e rafforzare l’identità delle comunità locali attraverso tradizione, gusto e partecipazione.