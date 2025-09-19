Sanremo città della musica… e del padel, inaugurate questa mattina le 'Finals' in piazza Colombo (Foto e video)

Sanremo si è svegliata questa mattina con piazza Colombo trasformata in una grande arena sportiva. È stato infatti inaugurato il Sanremo Padel Finals, evento conclusivo del tour che, dopo sei tappe in tutta Italia e oltre 1.100 giocatori coinvolti, porta nella città dei fiori i campioni internazionali del padel e numerose stelle del calcio e della televisione.

Il sindaco Alessandro Mager ha sottolineato con orgoglio l’importanza della manifestazione: “Sanremo piace perché offre tante occasioni. Grazie a questo evento il nome della nostra città ha girato per tutta Italia. Il padel, in particolare, è uno sport amatissimo e anche qui a Sanremo i campi stanno crescendo sempre di più”. Entusiasmo condiviso anche dall’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, che ha rimarcato la qualità dell’organizzazione: “Abbiamo visto un grande miglioramento nelle strutture, anche dal punto di vista estetico. In questo weekend Sanremo ospita più eventi di livello europeo e nazionale, un’occasione straordinaria di visibilità e promozione”. Per Fulvio Gazzola, organizzatore del tour, l’obiettivo è sempre stato quello di legare sport e territorio: “La nostra idea è stata quella di utilizzare il padel come strumento di valorizzazione. È uno sport che favorisce integrazione e socialità. Siamo molto contenti del risultato ottenuto: grazie a questo tour il nome di Sanremo è stato portato in giro per tutta Italia”.

Un percorso iniziato mesi fa, come ha ricordato Giacomo De Gaetano, direttore tecnico: “È stata una bella avventura, lunga e impegnativa, ma superata con tanta passione. Siamo partiti ad aprile da Bergamo e da lì abbiamo toccato diverse città italiane fino ad arrivare qui, a Sanremo, per le Finals”. La Regione Liguria ha confermato il proprio sostegno. L’assessore al Turismo Luca Lombardi ha dichiarato: “Questo è un progetto vincente che ha portato l’immagine di Sanremo in tutta Italia. In futuro le tappe del tour potrebbero anche aumentare. Da parte nostra ci sarà sempre sostegno, perché vogliamo far conoscere il nostro territorio attraverso eventi di questo livello”. Sguardo al futuro anche da parte dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, che ha aggiunto: “Puntiamo molto sui giovani e sull’avvicinamento allo sport. A Genova organizziamo già ‘Orientamenti’, un grande festival nazionale, che abbiamo portato su tutto il territorio. All’interno di questa manifestazione si potrebbe inserire un momento dedicato al padel, per far scoprire ai ragazzi non solo l’aspetto sportivo, ma anche quello culturale e sociale”.

Con il numero 3 del mondo Fede Chingotto, il 13° del ranking Momo Gonzalez, i giovani talenti Nacho Sager e David Gala, insieme alle leggende del calcio e ai volti noti di Sky Sport, Sanremo si prepara a vivere tre giorni di grande spettacolo, confermandosi non solo città della musica, ma anche capitale del padel.

(Sotto al fotogallery il programma completo della manifestazione)