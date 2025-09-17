Sanremo Rock & Trend 2025: il Teatro Ariston celebra il talento emergente italiano

La Sala Rossa del Teatro Ariston di Sanremo ha ospitato le attesissime finali nazionali di “Sanremo Rock & Sanremo Trend”, manifestazione musicale organizzata da Nove Eventi srl e dedicata agli artisti emergenti della scena italiana.

Un appuntamento che, da oltre quarant’anni, rappresenta un trampolino di lancio per band, cantautori e progetti musicali provenienti da ogni angolo del Paese, con un’attenzione particolare ai generi rock, indie, alternative e pop rock, senza escludere le contaminazioni più audaci.

La finalissima, condotta con energia e competenza da Gabriele Bròcani, voce storica di Radio Uno Rai, Isoradio e Radio Uno Sport, ha visto salire sul podio della categoria Rock la band milanese NovaBlue, premiata anche con il prestigioso riconoscimento Hard Rock Cafe. Al secondo posto Fabrygore & The Steam Band dalla Brianza, seguiti dai catanesi Metiria.

Nella sezione Trend, il primo premio è andato al milanese Eden, davanti a Nadia Bassano da Brescia e Anna Cucchi da Massa Carrara. I vincitori delle due categorie si sono aggiudicati anche il premio Radio/Stampa curato da Germanelli.com, a conferma della visibilità mediatica che la manifestazione continua a garantire.

Il direttore artistico di Nove Eventi, M° Angelo Valisiglio, ha commentato con entusiasmo il successo dell’edizione 2025, sottolineando la crescita esponenziale del festival e l’emozione di vedere il Teatro Ariston gremito di pubblico. Ha voluto ringraziare la città di Sanremo per l’ospitalità, il Comune e l’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni, nonché Walter Vacchino, proprietario del Teatro Ariston, per il supporto costante. Un tributo sentito è stato rivolto anche all’avvocato Vittorio Costa, fondatore di Nove Eventi, al presidente Giordano Tittarelli, ai soci e collaboratori, allo studio legale Costa e a tutto lo staff che ha reso possibile l’evento, insieme ai numerosi partner tra cui Vivaticket, Assoconcerti, Ferrara Summer Festival, Hard Rock Cafe Firenze, Dophix, Vinilificio, Mamely e Matilde Dischi.

La giuria della finalissima ha visto nomi di rilievo come Ettore Diliberto, Pino Scotto e Andrea Pratesi per la sezione Rock, mentre Danila Satragno, Paolo Pozzi e Alex Zullo hanno valutato la categoria Trend. Oltre ai premi principali, sono stati assegnati riconoscimenti speciali: Freeeda ha ricevuto il premio Ferrara Summer Festival, Kanerva è stato selezionato da Matilde Dischi per aprire il Festival di Garlasco, e Nina Duschek ha conquistato il premio Mameli.

Sul palco si sono esibiti anche ospiti di grande richiamo, tra cui Bea Makk, giovane attrice e cantante con oltre un milione di follower, gli Atwood, vincitori di Sanremo Rock 2024, Ayla, trionfatrice di Sanremo Trend 2024, e Andrea Belfiori, artista poliedrico che ha aperto la data di Vasco Rossi a Firenze lo scorso giugno, e che vanta collaborazioni con Lucio Dalla e Gianluca Grignani.

Sanremo Rock, nato negli anni Ottanta, continua a rappresentare un punto di riferimento per le nuove generazioni musicali italiane. L’edizione 2025 ha seguito un percorso itinerante che ha toccato Livorno, Noto e Ferrara, prima di approdare alla finalissima sanremese. Un viaggio musicale che ha unito il Paese sotto il segno della creatività, della passione e della voglia di emergere.

