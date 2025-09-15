Pontedassio inaugura la nuova scuola Giulio Natta, Scajola: "Un polo d’eccellenza per tutta la valle Impero"

L’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola ha inaugurato oggi, insieme al sindaco Fulvio Pezzuto, la rinnovata scuola Giulio Natta di Pontedassio.

Sono stati infatti completati, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, i lavori per il rifacimento delle cucine e del refettorio che vanno ad aggiungersi a quanto già realizzato in precedenza.

L'edificio, grazie a un investimento complessivo di 2 milioni di euro, di cui 1.3 milioni di fondi regionali, ha subito un restyling edilizio completo, con la parte più datata demolita e ricostruita ex novo, oltre a un generale efficientamento energetico e antisismico e ai suddetti interventi sulla zona mensa.

Quest’ultima sarà utilizzata, non solo dai 200 alunni che frequentano la scuola media ed elementare, ma anche dai 60 bambini della scuola dell’infanzia del paese della valle Impero, ubicata a pochi metri di distanza dalla Natta, recentemente ristrutturata ed efficientata anch’essa dal punto di vista energetico grazie a un investimento, su fondi PNRR, da 710mila euro.

All’inaugurazione era presente anche il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana.

“Una scuola rinnovata – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola - all’avanguardia dal punto di vista edilizio ed energetico in grado di servire al meglio Pontedassio e i Comuni limitrofi. Completare questo intervento era uno dei nostri grandi obiettivi e, finalmente, ci siamo riusciti dando un polo d'eccellenza a circa 200 ragazzi. A questi si andranno ad aggiungere, per ciò che concerne la mensa, anche i 60 alunni della scuola dell’infanzia che il Comune, con il supporto costante della Regione, ha ristrutturato grazie ai fondi PNRR. Una giornata di festa, dunque, che testimonia come la sinergia tra enti sia fondamentale nel campo dell’edilizia scolastica. Dal 2015 a oggi stiamo portando avanti questa politica, attivando così, con fondi da tutti i livelli istituzionali, 630 cantieri per un investimento complessivo di oltre 400 milioni di euro a livello ligure”.

"Questa non è solo una scuola di Pontedassio, ma di tutta la valle - spiega il sindaco Fulvio Pezzuto -. Una giornata davvero importante per tutti noi amministratori e per i ragazzi che la frequentano e la frequenteranno in futuro. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per arrivare a questo risultato compresa, ovviamente, la Regione Liguria che ha dato un notevole contributo".