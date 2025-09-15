Padel Tour Finals, Sanremo capitale mondiale per 3 giorni. Mager: “Eventi così danno prestigio alla città” (Foto e video)

Sanremo si prepara a trasformare piazza Colombo in un’arena a cielo aperto. Dal 19 al 21 settembre 2025 la città ospiterà le Finals del Sanremo Padel Tour, tre giorni di spettacolo con i grandi del padel mondiale e alcune leggende del calcio italiano. Dopo sei tappe in altrettante città, con oltre 1.100 giocatori coinvolti, la Riviera dei Fiori sarà il palcoscenico della sfida finale.

Sul campo ci saranno il numero 3 del mondo Fede Chingotto, il numero 13 ‘Momo’ Gonzalez e due giovani promesse: il talento spagnolo Nacho Sager e David Gala, classe 2006, già tra i migliori prospetti internazionali. A bordo campo coach d’eccezione come Marcela Ferrari, ex ct della Nazionale italiana, e Gaby Reca, simbolo della scuola argentina. Accanto a loro, tante stelle del calcio: Albertini, Amoruso, Di Canio, Marcolin e quattro volti noti di Sky Sport: Stefano De Grandis, Gianluigi Bagnulo, Alessandro Lupi e Dario Massara.

Un evento che, come ha sottolineato il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, rappresenta un orgoglio per la città: “Sanremo guarda con grande attenzione a manifestazioni sportive di questo livello, capaci di unire spettacolo e promozione del territorio. Eventi così mi inorgogliscono di essere sindaco, perché portano valore, turismo e visibilità internazionale alla nostra città”.

Fulvio Gazzola, CEO di E20 Sanremo e organizzatore, ha ricordato come la scommessa lanciata con il debutto del tour sia stata vinta: “Il Sanremo Padel Tour nasce con una scommessa: oggi possiamo dire che è una realtà consolidata, uno spettacolo protagonista dell’estate italiana. Le Finals in piazza Colombo saranno un’occasione unica per vedere da vicino i campioni internazionali e vivere Sanremo come un’arena sportiva a cielo aperto”.

Soddisfazione anche da parte di Giuseppe Di Meco, presidente del Casinò di Sanremo: “Il nostro sostegno a questo evento testimonia quanto crediamo nello sport come strumento di attrattività e di promozione per il territorio. Siamo orgogliosi che il Casinò possa affiancarsi a manifestazioni di questo prestigio”.

A tracciare un bilancio è stato l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi: “Dopo il successo dello scorso anno, le Finals di Sanremo Padel Tour si presentano come un appuntamento imperdibile. È un evento che rafforza il legame tra sport e turismo, e che conferma la capacità della Liguria di attrarre eventi di livello internazionale”.

Il weekend sarà ricco di appuntamenti, dalle sfide dei top player agli allenamenti aperti al pubblico, fino agli incontri con le scuole e le esibizioni delle leggende del calcio. Un grande spettacolo sportivo che promette di trasformare Sanremo nella capitale del padel per tre giorni.