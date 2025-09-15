Questo pomeriggio, nella sede della Regione Liguria in piazza De Ferrari, il presidente Marco Bucci ha incontrato Antonio Giaccari, nuovo prefetto di Imperia. Durante il colloquio sono stati affrontati diversi temi di interesse comune, tra cui occupazione, sicurezza e immigrazione.
"Rinnovo il mio benvenuto in Liguria al prefetto Giaccari – dichiara il presidente Bucci – accompagnato dai più sinceri auguri di buon lavoro. Giaccari vanta una carriera caratterizzata da importanti risultati e sono certo che sarà una guida autorevole per il territorio imperiese, strategico da molti punti di vista e in continua crescita, in particolare nei settori marittimo, turistico e agroalimentare".
Attualità | 15 settembre 2025, 18:50
Regione Liguria, il presidente Bucci incontra il nuovo prefetto di Imperia Antonio Giaccari
Al centro del colloquio occupazione, sicurezza e immigrazione. Bucci: “Sarà una guida autorevole per un territorio strategico e in crescita”
