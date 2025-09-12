Presentato il nuovo bando regionale da 1,7 milioni di euro per le piccole imprese commerciali e per i civ

Sarà attivo da lunedì prossimo il nuovo bando regionale dedicato alle piccole imprese commerciali e ai Civ, i Centri Integrati di Via. Regione Liguria, con la collaborazione del Sistema Camerale e delle associazioni di categoria, ha presentato, presso il Salone del Bergamasco della Camera di Commercio di Genova, la misura da 1,7 milioni in favore del piccolo commercio e delle realtà associativo del territorio.



La dotazione economica, come previsto dall’art.26 bis della legge regionale 1/2007, deriva dagli oneri versati dalle medie e grandi strutture di vendita insediatesi sul territorio regionale. I fondi per l’annualità 2025 verranno destinati per l’82% al sostegno di progetti e iniziative di riqualificazione delle aree e per il 18% al sostegno economico dei Civ esistenti o in fase di costituzione.



Tra le iniziative ammissibili rientrano gli studi e le analisi di carattere urbano e commerciale, le campagne di comunicazione come #ComproSottoCasa, la promozione del marchio “Bottega Ligure”, l’organizzazione dell’evento nazionale “Liguria in Bottega” e servizi innovativi per la logistica e il marketing territoriale. Ai Civ attivi, invece, è destinato un sostegno annuale proporzionato al numero di iscritti, mentre per quelli di nuova costituzione è previsto un contributo una tantum.



“La giornata di oggi – spiega Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico – rappresenta un ulteriore passo di condivisione con i CIV liguri, interlocutori fondamentali per la vivibilità dei nostri territori. La Regione ha voluto dedicare un momento di approfondimento tecnico a chi ogni giorno anima le nostre vie, per accompagnarli nella progettazione di interventi concreti a beneficio del commercio di prossimità e della comunità locale”.



“Crediamo fortemente nel sistema dei CIV e negli strumenti a supporto del commercio di prossimità – sottolineano il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia e il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi – Con la stretta partnership istituzionale della Regione e con il supporto concreto delle associazioni di categoria, vogliamo essere al fianco delle imprese radicate sul territorio, dal mare ai monti. Sono loro che, aprendo le saracinesche ogni mattina, contribuiscono ad animare e rigenerare le nostre comunità”.



“I Centri Integrati di Via non sono soltanto un insieme di attività economiche: sono comunità vive, presidio sociale e punto di riferimento quotidiano per i cittadini - afferma Alessandro Cavo presidente di Confcommercio Liguria - Ogni negozio di vicinato, ogni bottega, rappresenta non solo un servizio, ma anche un volto amico, una relazione di fiducia, un segno di identità per i nostri quartieri e le nostre città.

Il Bando CIV 2025, a nostro avviso, non è quindi solo un sostegno economico, ma un riconoscimento del ruolo che le imprese di prossimità svolgono nella qualità della vita urbana e nella coesione sociale”.



“Ci impegniamo - aggiunge Marco Benedetti, presidente di Confesercenti Liguria - a essere al fianco dei CIV non soltanto nella gestione dei progetti, ma soprattutto nel dare voce ai commercianti, ascoltare i loro bisogni e valorizzare la loro capacità di innovare pur rimanendo radicati nel territorio”.



Le domande potranno essere presentate dal 15 settembre al 15 ottobre tramite PEC o raccomandata, secondo le procedure definite dal decreto dirigenziale regionale.

