Ventimiglia: nuova sezione alla scuola dell’infanzia Regina Margherita

L’Istituto Comprensivo Cavour di Ventimiglia festeggia un traguardo importante: l’apertura di una terza sezione alla scuola dell’infanzia Regina Margherita di Ventimiglia alta. Un ampliamento che risponde al crescente bisogno di accoglienza e che, nelle parole del Dirigente scolastico Antonella Costanza, rappresenta “una crescita per l’Istituto e una grande opportunità per gli studenti, con un potenziamento della nostra offerta formativa”.

L’annuncio è stato accompagnato da un sentito ringraziamento a tutte le figure che hanno reso possibile il risultato. “Questo traguardo – ha sottolineato il Dirigente – è il frutto di uno sforzo congiunto e di una collaborazione proficua. Esprimo gratitudine per l’ottimo lavoro di squadra a tutti coloro che si sono impegnati per questo grandioso risultato: il Dirigente regionale dott. Ponticello, il Dirigente provinciale dott. Campagna, il Dirigente dell’ufficio organici dott. Lenti e la dott.ssa Canfora dell’USR Liguria, che hanno risposto positivamente alla mia richiesta”.

Non sono mancati i riconoscimenti al personale interno: “Un ringraziamento speciale va a tutti i docenti del plesso, il cui impegno e passione quotidiana sono il motore della nostra scuola. Grazie alla mia collaboratrice Roberta Masi per il costante e importante supporto, e alla responsabile del plesso Francesca Grana per il suo instancabile lavoro. Il mio grazie va anche al personale ATA, il cui prezioso contributo amministrativo e di supporto è essenziale per il buon funzionamento della nostra istituzione”.

Infine, un pensiero ai genitori: “Ringrazio sentitamente le famiglie per la fiducia che hanno riposto in noi. Questa nuova sezione è anche un segnale di attenzione verso di loro e verso il futuro dei nostri bambini”.

Con l’apertura della terza sezione, la scuola dell’infanzia Regina Margherita rafforza il proprio ruolo di presidio educativo e sociale nel cuore di Ventimiglia alta, confermando l’impegno dell’Istituto Cavour a investire nella qualità dell’istruzione e nell’accoglienza.