Liguria, presentato il piano di riorganizzazione del 118: centrale unica al San Martino entro l’autunno

L’assessore Nicolò incontra i sindacati: “Servizio più efficiente e rete di soccorso rafforzata su tutto il territorio regionale”

Massimo Nicolò

L’assessore alla Sanità della Regione Massimo Nicolò, insieme al direttore generale di Area Salute e Servizi Sociali Paolo Bordon, ha incontrato i rappresentanti delle sigle sindacali FP CGIL, CISL FP E UIL FPL in merito alla riorganizzazione del 118 e della continuità assistenziale della Regione Liguria, per presentare il progetto che ha come obiettivo quello di ottimizzare la risposta alle emergenze-urgenze e garantire un servizio sempre più efficiente e coordinato su tutto il territorio regionale.

È stato presentato il piano che prevede, tra l’altro, nella prima fase, la riorganizzazione delle attuali centrali operative dell’emergenza-urgenza presso la nuova sede individuata al Policlinico San Martino: entro l’autunno, la centrale operativa di Lavagna sarà accorpata con quella di Genova.

“La riorganizzazione delle centrali – sottolinea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – è parte di una visione di lungo periodo per rendere il sistema dell'emergenza-urgenza sempre più efficace ed efficiente al fine di rafforzare la rete di soccorso. L’incontro con i Sindacati è stato un momento di condivisione che ha permesso di raggiungere la prima intesa sul progetto, che procede senza esitazione, come da cronoprogramma”.

