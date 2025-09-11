Cambio al Vertice del Settore Lavori Pubblici del Comune di Sanremo: Danilo Burastero Passa alla Provincia di Savona

Il settore Lavori Pubblici del Comune di Sanremo si appresta a vivere una fase di transizione, con un importante cambio al vertice. Danilo Burastero, dirigente originario di Loano, ha vinto il concorso di mobilità per ricoprire lo stesso ruolo alla Provincia di Savona, incarico che ha già accettato. La notizia è stata anticipata questa mattina dal Secolo XiX, segnando il suo imminente addio al Comune di Sanremo.

Burastero, che aveva assunto il ruolo di dirigente del settore Lavori Pubblici a partire dal 16 dicembre 2015, ha seguito numerose e delicate pratiche durante il suo incarico. La sua esperienza è stata fondamentale in progetti chiave per la città, tra cui la realizzazione del Palasport, il parcheggio di piazza Eroi, la concessione portuale e la gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Nonostante una breve pausa tra il 2022 e il 2023, durante la quale ha prestato servizio alla Spezia, Burastero è stato un punto di riferimento in un settore strategico e complesso come quello dei Lavori Pubblici.

A questo punto, si apre il capitolo della successione. Sebbene non sia ancora stato ufficializzato un nuovo nome, l’Amministrazione Comunale si troverà presto a dover scegliere se procedere con una nomina temporanea ad interim oppure se bandire un concorso per individuare un nuovo dirigente. La continuità operativa del settore è fondamentale, soprattutto in un periodo in cui sono in corso molteplici opere pubbliche finanziate tramite il Pnrr, e la gestione di progetti complessi richiede una guida esperta e stabile. Burastero, che potrebbe rimanere a Sanremo fino alla fine dell’anno per completare alcune pratiche in corso, lascia un'eredità importante. Sarà interessante vedere come l'Amministrazione Comunale gestirà questa fase di transizione e se riuscirà a trovare un sostituto che possa raccogliere il testimone in modo altrettanto efficace.

La notizia del suo trasferimento alla Provincia di Savona, che assume una particolare rilevanza in un momento di grande fermento per i lavori pubblici a livello regionale, dimostra l'importanza del ruolo ricoperto da Burastero. Con la sua partenza, si apre una nuova fase per il Comune di Sanremo, che dovrà affrontare la sfida di garantire la continuità dei progetti in corso e la gestione dei fondi pubblici.