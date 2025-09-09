Ventimiglia riscopre la sua Officina del Gas: archeologia e memoria industriale in dialogo

Ventimiglia si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna della cultura e della riscoperta del territorio. Sabato 13 settembre 2025, alle ore 16:00, è in programma una visita guidata all’area dell’Officina del Gas, promossa dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali.

L’appuntamento, con ritrovo presso l’Antiquarium di Corso Genova 134, rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da vicino un luogo emblematico della città, oggi al centro di un ambizioso progetto di recupero. L’obiettivo è trasformare l’Officina del Gas in uno spazio culturale aperto al pubblico, dove convivano armoniosamente le testimonianze dell’archeologia romana e quelle dell’archeologia industriale.

Nel corso del 2025 è stata avviata la prima fase del progetto, caratterizzata da un percorso partecipato che ha coinvolto attivamente i cittadini di Ventimiglia. Attraverso visite e incontri, la comunità ha potuto esprimere idee e proposte, contribuendo alla definizione di un progetto che punta a valorizzare la memoria storica e a restituire alla città un luogo di aggregazione e conoscenza.

La visita guidata di sabato sarà condotta da esperti del settore e offrirà uno sguardo approfondito sulla storia dell’area e sulle prospettive future. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione via email all’indirizzo: sabap-im-sv.comunicazione@cultura.gov.it

Un’occasione per riscoprire le radici di Ventimiglia e immaginare insieme il futuro di uno spazio che torna a vivere nel segno della cultura.