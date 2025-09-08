Ventimiglia chiede un contributo per mettere in sicurezza gli argini del fiume Roia

Ventimiglia richiede un contributo di 2,5 milioni di euro per mettere in sicurezza gli argini del fiume Roia.

"Oggi in Giunta abbiamo dato mandato agli uffici di candidare il progetto per la messa in sicurezza degli argini del fiume Roia, già approvato recentemente, richiedendo un contributo di 2,5 milioni di euro al Viminale - Ministero dell'Interno nell’ambito del bando per la messa in sicurezza di edifici e del territorio" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Lo stesso progetto è stato depositato in Regione Liguria per la medesima finalità".

"Confermiamo, quindi, la nostra volontà di procedere parallelamente sull’iter di ricostruzione della passerella e sulla realizzazione delle arginature" - dice il primo cittadino - "Siamo determinati a realizzare questi argini affinché non si ripeta mai più l'esondazione che nel 2020 ha messo in ginocchio la nostra città".