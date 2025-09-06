 / Politica

Politica | 06 settembre 2025, 09:55

Visita al 'Borea' di assessore di Ventimiglia Raco e Forza Italia, Spinosi: "Solo propaganda nei corridoi dell'ospedale"

"La sanità pubblica non ha bisogno di passerelle elettorali ma di investimenti, di assunzioni di personale, di riduzione delle liste d’attesa e di rispetto per chi lavora ogni giorno negli ospedali", ribadisce il M5S

"Solo propaganda nei corridoi dell'ospedale. La recente visita all’ospedale Borea di Sanremo dell’assessore Raco e della delegazione di Forza Italia dimostra, ancora una volta, come certa politica sia lontana anni luce dai bisogni reali dei cittadini e degli operatori sanitari. Si è parlato di 'piano strategico per la sanità pubblica' ma nessuno ha visto un documento, nessun numero è stato presentato, nessuna proposta concreta è stata condivisa. Solo foto nei corridoi con bandiere di partito, senza dirigenti ospedalieri, senza un vero confronto, senza contenuti. Persino chi è stato immortalato nelle immagini ha scelto di non mostrare il volto: un segnale chiarissimo di imbarazzo e distanza" - dice Maria Spinosi commentando la visita dell'assessore ai servizi sociali del comune di Ventimiglia e segretario regionale di Azzurro Donna Milena Raco all'ospedale Borea di Sanremo per presentare il piano strategico per il servizio sanitario pubblico di Forza Italia.

"Ancora più grave: il consigliere Amarella, citato come parte della delegazione, non compare in nessuno degli scatti diffusi. Una presenza fantasma, proprio come il piano strategico annunciato" - sottolinea - "Il Movimento 5 Stelle lo ribadisce: la sanità pubblica non ha bisogno di passerelle elettorali ma di investimenti, di assunzioni di personale, di riduzione delle liste d’attesa e di rispetto per chi lavora ogni giorno negli ospedali".

"Se davvero Forza Italia ha un piano strategico, lo pubblichi subito, con cifre, obiettivi e tempi chiari" - conclude - "Diversamente, siamo davanti all’ennesima operazione di propaganda che nulla ha a che vedere con la buona politica".

