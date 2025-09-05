Milena Raco presenta il piano strategico del servizio sanitario nazionale di Forza Italia a Sanremo (Foto)

Visita dell'assessore ai servizi sociali del comune di Ventimiglia e segretario regionale di Azzurro Donna Milena Raco all'ospedale Borea di Sanremo per presentare il piano strategico per il servizio sanitario pubblico di Forza Italia. Ieri, insieme alla coordinatrice di Ventimiglia di Azzurro Donna Patrizia Bottiglieri e al consigliere comunale e segretario cittadino di FI di Ventimiglia Gabriele Amarella, ha, infatti, incontrato i dirigenti e il personale Asl della struttura ospedaliera per raccogliere criticità e dare disponibilità a portare la loro voce ai vertici del partito che hanno presentato il programma alla camera dei deputati a luglio.

Continua il tour di Azzurro Donna di Forza Italia nelle varie strutture sanitarie della provincia. "Un'occasione per visitare il punto rosa, il piano dedicato alle donne e presente nella lista nazionale dei punti rosa riconosciuti e che hanno bisogno di tutto il nostro sostegno" - dice l'assessore con le deleghe al Bilancio, ai Servizi Sociali, all'Istruzione e Servizi Educativi, all'Edilizia Residenziale Pubblica, alla Disabilità, alle Politiche Giovanili, alle Politiche di Inclusione e di Genere, ai Frontalieri, agli Animali d'Affezione e al Trasporto Pubblico Locale e segretario regionale di Forza Italia Azzurro Donna Milena Raco - "170-180 cancri all'anno vengono operati in questa struttura oltre ai benigni. Sono stata male da donna, mi sono messa nei panni di tutte quelle donne che vivono momenti di angoscia ma ho potuto toccare con mano la forte umanità e la grande accoglienza, oltre al confort che si trova nel reparto rosa, dedicato alle donne del nostro distretto socio sanitario Asl1. L’Ospedale di Sanremo è, inoltre, punto Breast Unit per tutta la provincia di Imperia".

"Un’equipe che gode di macchinari all’avanguardia e che, a parte la mancanza di personale e di specialisti, ormai segnalata da quasi tutte le strutture che abbiamo visitato, ha apprezzato il lavoro di Forza Italia nella presentazione del piano strategico per il servizio sanitario pubblico. Azzurro Donna Imperia ha portato un saluto e raccolto le testimonianze positive di una struttura che lavora al servizio del distretto" - sottolinea Raco - "Un sentito ringraziamento va al segretario cittadino di Ventimiglia di Forza Italia Gabriele Amarella per avermi accompagnata e da sempre supportata, assieme alla coordinatrice AD Patrizia Bottiglieri, donna da sempre attiva nel sociale e nel mondo del volontariato in Croce Verde, ed ex operatrice sanitaria in pensione, molto attenta ai bisogni ed alle problematiche sociali del nostro ambito territoriale sociale".

Oltre a illustrare il piano strategico per il servizio sanitario pubblico di Forza Italia, che è un indirizzo della segreteria nazionale di Forza Italia e di Azzurro Donna, l’intento dell’assessore Raco, in qualità di segretario regionale e provinciale di Azzurro Donna, è quello di far crescere non solo il movimento femminile ma di aiutare il partito a raggiungere percentuali più alte per la crescita di Forza Italia soprattutto a livello cittadino e provinciale, partito ormai preso d’occhio da diverse personalità e da diverse professionalità sul territorio. "Una responsabilità che mi sono presa per aiutare il simbolo di Forza Italia a crescere appunto nella città di Ventimiglia e in tutta la provincia in supporto e al fianco del segretario cittadino Gabriella Amarella" - dichiara Raco.