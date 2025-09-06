La Lega a Federazione civica con Ventimiglia nel cuore: "La sicurezza è sempre stata una priorità"

"Ancora una volta ci troviamo di fronte a polemiche e dibattiti surreali da parte della Federazione civica con Ventimiglia nel cuore. Con stupore, notiamo che il consigliere Martinetto risulta, di fatto, già commissariato dalla nuova autoproclamatasi ‘segretaria politica’ della Federazione, che nonostante la finta uscita di scena dal consiglio comunale non perde mai occasione di apparire sui giornali, addirittura in sostituzione del consigliere surrogato" - dicono il direttivo e il gruppo consiliare Lega Ventimiglia replicando alle dichiarazioni di Federazione civica con Ventimiglia nel cuore riguardo alla insicurezza in città.

"Detto questo, attribuire al Sindaco la responsabilità politica per una rapina a mano armata, gesto criminale grave e deprecabile, è non solo fuorviante ma profondamente ingiusto. Non ci siamo mai voltati dall’altra parte: la sicurezza è sempre stata una priorità per questa amministrazione e, in particolare, per il sindaco Di Muro" - afferma il partito - "I fatti lo dimostrano: l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza con oltre 170 telecamere, il potenziamento del corpo di polizia locale, il coordinamento costante con la Prefettura e il Ministero dell’Interno, che ha portato a un significativo aumento delle forze dell’ordine in città. Ricordiamo anche l’operazione 'Strade Sicure', attiva dal 2023, con 15 militari dell’Esercito Italiano impegnati quotidianamente nel presidio del territorio. A ciò si aggiungono le misure di mitigazione del fenomeno, quale l’istituzione delle guardie armate al cimitero e la chiusura delle zone e degli immobili occupati abusivamente".

"Siamo perfettamente consapevoli che il lavoro non sia finito ma lo stiamo portando avanti con serietà e determinazione. Lo sgombero del greto del Roia è e resta una priorità. Come ha detto il Sindaco: chi intende integrarsi troverà accoglienza e supporto nei centri preposti. Chi, invece, è qui per delinquere, incendiare, spacciare o creare tensioni sociali, non troverà alcuno spazio nella nostra città. Verrà espulso, come dimostrano le recenti operazioni di polizia" - dichiara la Lega Ventimiglia - "Ribadiamo con forza la nostra totale vicinanza al sindaco Flavio Di Muro e il nostro pieno sostegno all’azione dell’amministrazione. Ancora una volta, purtroppo, constatiamo che l’unica attività portata avanti dalla Federazione Civica è l’attacco sistematico, privo di proposte concrete per la città".