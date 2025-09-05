Ventimiglia, M5S contro l’incarico esterno sugli autovelox: “Basta sprechi, la legge è chiara”

"È notizia di oggi: il Comune di Ventimiglia ha affidato a un legale esterno l’incarico di 'fare chiarezza' sugli autovelox. Una scelta che pesa ancora una volta sulle casse comunali e quindi sulle tasche dei cittadini. Eppure la Cassazione è stata chiarissima: gli autovelox sono validi solo se omologati". A dirlo è Maria Spinosi del Movimento 5 stelle Intemelio, che continua: "Anche il paventato rischio di contenzioso con la ditta installatrice è ridicolo: se gli strumenti non sono conformi, il contratto può essere risolto e la società non ha alcun diritto a chiedere risarcimenti. Questi sono fatti che lo stesso ufficio legale comunale può verificare, senza bisogno di incarichi esterni.

La sentenza di Bologna riguarda un caso diverso dove il ricorrente neppure aveva contestato la velocità e il malfunzionamento dell’autovelox che non sposta il ragionamento della Cassazione. Numerosi sono i Comuni che hanno rispettato la legge sospendendo gli apparecchi non omologati e i cittadini sono stati tutelati. Ventimiglia deve fare lo stesso: basta sprechi, basta alibi", conclude Spinosi.