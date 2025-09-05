Sanremo: manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, Moscato “Pronti per l’affidamento dei lavori”

“Verranno avviate a breve le procedure relative all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d’acqua per il 2025/2026, per i quali è già stato ottenuto il necessario nulla osta da parte di Regione Liguria. Per il 2025/2026 l’importo complessivo stimato è di circa 170.000 euro, analogamente a quanto stanziato per il periodo 2024/2025, i cui interventi si sono conclusi nella scorsa primavera”: così l’assessore con delega all’ambiente Ester Moscato annuncia l’imminente inizio delle procedure, che permetteranno di continuare ad eseguire, regolarmente, ogni anno, le operazioni di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d’acqua di tutto il territorio comunale.

Gli interventi sono individuati sulla base di criteri di priorità, in modo da garantire la pulizia dei torrenti ed il regolare deflusso delle acque. Quelli di manutenzione ordinaria consistono principalmente nel decespugliamento, nella rimozione della vegetazione di ostacolo al deflusso delle acque e nella rimozione di rifiuti rinvenuti negli alvei. Le lavorazioni sono svolte, come di consueto, tra l’autunno e la primavera successiva ed interessano tutti i torrenti cittadini, ossia i torrenti Fonti, Armea, Val d’Olivi, San Martino, Rubino, San Lazzaro, San Francesco, San Romolo, Foce, San Bernardo e Crosio. Gli appalti con i quali gli interventi di manutenzione ordinaria sono quindi predisposti ciclicamente ogni anno a partire dal mese di settembre sono suddivisi in due lotti (torrenti di Centro/Levante e torrenti di Centro/Ponente), per consentire l’esecuzione in parallelo delle lavorazioni

Tali operazioni, oltre ad essere finanziate con fondi del bilancio comunale, usufruiscono di un contributo regionale annuale “per interventi di manutenzione ordinaria e difesa del suolo”, che l’Amministrazione comunale sceglie di far confluire proprio in questa tipologia di interventi. Per l’anno in corso, inoltre, l’Amministrazione ha deciso di stanziare fondi per interventi di manutenzione straordinaria per la rimozione di materiale di sovralluvionamento dagli alvei dei torrenti Armea e San Martino, per l’ingente investimento di 1.280.000 euro. Gli interventi, a tutela della sicurezza pubblica, consentiranno di ripristinare l’officiosità idraulica di alcuni tratti, anche tombinati, e di garantire il regolare deflusso delle acque.