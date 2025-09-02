Sanremo diventa passerella d’autore: Luca Moretti presenta la sua nuova collezione all’Imperial Beach

A Sanremo, dove la bellezza è una costante e l’eccellenza non ammette compromessi, Luca Moretti ha scelto l’Imperial Beach per presentare in anteprima la sua nuova collezione. Il fashion designer ligure, noto per la sua creatività atipica e poliedrica, ha trasformato la celebre spiaggia in un luogo di espressione pura, dove la moda non è tendenza ma gesto sartoriale consapevole.

La collezione non segue le stagioni, le attraversa. Ogni capo nasce da una visione radicale, dove l’abito non appare per piacere ma per affermare. La Liguria, terra d’origine e musa silenziosa, è presente in ogni linea, in ogni taglio netto, in ogni silenzio. È una geografia interiore fatta di luce, vento, colori e roccia, che Moretti traduce in tessuti e forme con una potenza espressiva rara.

Per la donna, l’abito in jersey elasticizzato è aderente ma fluido, avvolge il corpo come un pensiero deciso. La silhouette è netta, mai rigida: è movimento, è stile. A completare il look, guanti in velluto nero con bottoni in argento e maniche in eco-pelliccia gialla, morbida e avvolgente, ispirata al giallo roccioso del cammino delle Fate sul Monte Monaco in Sicilia. Un sentiero mistico che lo stilista ha percorso personalmente, dove i monaci studiavano il libro dell’alchimia. Il capo diventa così simbolo di trasformazione, di sapere custodito, di bellezza che nasce dal cammino e dalla gavetta: sacrifici, studio, passione e ferrea volontà.

L’abito maschile è un completo strutturato in velluto blu imperiale, con giacca dalle linee spezzate e pantaloni a taglio composto. Il design è essenziale ma carico di tensione. Ogni cucitura è una scelta, ogni asimmetria una dichiarazione. Il papillon giallo oro in raso, realizzato a mano, richiama lo stile di chi non rinuncia alla contemplazione, ma lo indossa.

«Il mio percorso non è casuale: è coltivato con il sapere, costruito con determinazione, spinto dalla mia energia», afferma Moretti. «Dove la competenza incontra la forza interiore, ogni progetto nasce da me, parla di me, cresce con me. Non tutti sanno ciò che io conosco. Ed è lì che costruisco il mio vantaggio: con sapere selettivo e intuizione mirata. Il potere? È saper leggere ciò che altri ignorano... o pensano di sapere.»

Con questa collezione, Luca Moretti firma un nuovo capitolo della sua visione: libera, potente, inconfondibile. E Sanremo, ancora una volta, si conferma crocevia di arte, stile e identità.