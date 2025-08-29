Fine settimana ricco di impegni per l'Assessore regionale Marco Scajola in provincia di Imperia

Fine settimana di impegni sul territorio per l’assessore regionale Marco Scajola, che domani e domenica sarà presente a diverse iniziative tra Taggia, Bordighera, Rocchetta Nervina, Lucinasco e Imperia. Domani l’assessore parteciperà, a Taggia alle 17.30, all’inaugurazione della nuova sede “La Casa Grande di Giz”, presso il centro commerciale in regione Doneghe.

Domenica l’agenda sarà particolarmente ricca di appuntamenti. La giornata inizierà alle 10 a Bordighera, con la partecipazione dell’assessore alla 12ª edizione del Bordighera Book Festival, un evento culturale di rilievo nazionale che ogni anno attira lettori, scrittori e appassionati da tutta Italia. Subito dopo, alle 11, Scajola si recherà a Rocchetta Nervina per partecipare alle celebrazioni dei 400 anni de "U Festìn", la tradizionale festa del borgo che si rinnova annualmente dal 1625.

In serata, alle 21.00, l’assessore prenderà parte al Concerto di Banda, organizzato dall’associazione Culturale Musica Nardini, guidata dalla presidente Tiziana Zunino. L’evento, sostenuto dalla Regione Liguria si terrà nella suggestiva cornice della chiesa di Santo Stefano, affacciata sul lago di Lucinasco, e vedrà protagonista la banda musicale di Pompeiana, diretta dal maestro Daniele Conio. Un appuntamento che unisce tradizione e qualità artistica, offrendo al pubblico un’esperienza di grande valore culturale.

Infine, Scajola si sposterà a Imperia per partecipare alla finale di Coppa Italia Serie C1 di pallapugno, che vedrà affrontarsi la Prodeo di Chiusavecchia e lo Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa di Ceva. Al termine dell’incontro, l’assessore e vicepresidente nazionale della FIPAP parteciperà alla cerimonia di premiazione, che segnerà la conclusione ufficiale della manifestazione sportiva.