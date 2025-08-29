Due associazioni sfrattate dalla chiesa degli Angeli: interviene il Movimento 5 Stelle di Sanremo e Ventimiglia

"Con grande rammarico apprendiamo che le associazioni Oasi Angeli di Pace Odv, fondata da don Rito Alvarez, e Fhm Italia Odv, fondata dal dott. Roberto Ravera, sono state costrette a lasciare i locali della Parrocchia di Santa Maria degli Angeli di Sanremo, dove da anni avevano trovato ospitalità": interviene in questo modo il Movimento 5 Stelle di Sanremo e Ventimiglia, commentando la notizia pubblicata ieri dal nostro giornale.

"Si tratta di realtà - prosegue . che hanno dedicato energie, tempo e risorse all’aiuto dei più fragili: Oasi Angeli di Pace si impegna dal 2008 a portare sostegno e solidarietà a chi vive situazioni di sofferenza e disagio, in Italia e all’estero; Fhm Italia lavora in contesti tra i più poveri del mondo, come la Sierra Leone, con progetti di salute mentale rivolti a bambini e adolescenti. La decisione, presa dall’attuale parroco don Angelo Di Lorenzo che rappresenta di diritto il vescovo Suetta, è stata giustificata come parte di una riorganizzazione degli spazi interni. Tuttavia, non possiamo non sottolineare come questa scelta colpisca due associazioni che rappresentano da sempre un esempio positivo di solidarietà, volontariato e dedizione verso i più vulnerabili".

"Le due organizzazioni non hanno mai creato disagi alla comunità parrocchiale - terminano i pentastellati - anzi hanno contribuito a rafforzare il legame tra il nostro Ponente e chi soffre lontano da noi. È dunque incomprensibile che proprio una parrocchia (luogo che dovrebbe essere casa di accoglienza e condivisione) decida di privarsi della presenza di realtà così preziose. Chiediamo che venga rivalutata questa decisione, nella speranza che prevalga lo spirito di apertura, dialogo e solidarietà, affinché le associazioni possano continuare il loro cammino accanto a chi ha più bisogno".

