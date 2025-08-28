Ventimiglia: waterfront, la Regione avvia la procedura di Vas, la soddisfazione del sindaco Di Muro e dell’assessore Catalano

Il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, e l’Assessore all’Urbanistica, Adriano Catalano, hanno espresso la loro in merito all’avvio della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) relativa alla variante al Piano Urbanistico Comunale della città di Ventimiglia, finalizzata alla realizzazione di due nuovi distretti denominati Borgo del Forte Waterfront e Borgo del Forte Campus:

“Salutiamo con soddisfazione ed entusiasmo l’avvio della procedura di VAS da parte della Regione Liguria; si tratta di una notizia attesa dall’Amministrazione che conferma l’impianto dell’iter amministrativo, improntato nel senso della correttezza procedurale e delle garanzie a tutela degli enti pubblici coinvolti e degli investitori privati. Siamo stati seri e lo abbiamo dimostrato: questo passaggio è una conferma ulteriore che i procedimenti amministrativi vanno seguiti con determinazione ma anche con la competenza del caso. Per questo ringraziamo la Regione Liguria e tutti gli uffici degli enti sovracomunali che hanno assistito la nostra Amministrazione nella procedura più indicata. Ora siamo fiduciosi che, oltre all’avvio dell’iter, si possa proseguire con celerità per garantire che questo percorso si concluda al più presto. Sono infatti tanti anni che gli investitori e le amministrazioni che si sono susseguite, così come la città tutta, aspettano di vedersi concretizzare la realizzazione del Waterfront e del Campus internazionale di Nervia, opere che saranno certamente un volano eccezionale per l’economia cittadina, con un indotto per le imprese, per i lavoratori e per lo sviluppo turistico della città. Ventimiglia è una città che vuole e merita di avere una vocazione internazionale: questo è possibile attraverso una filiera istituzionale con gli enti sovraordinati, tra cui la Regione Liguria, il cui Presidente Marco Bucci – nel momento in cui gli abbiamo presentato i proponenti ed il relativo progetto – ne ha da subito capito la rilevanza strategica non solo per Ventimiglia ma per l’intera regione”.