 / Eventi

Eventi | 27 agosto 2025, 09:18

Ghost Tour di Autunnonero a Dolceacqua e Triora: ecco gli ultimi appuntamenti di agosto

Appuntamento il 29 e il 30 agosto, dove i partecipanti porteranno nel cuore della storia e del folklore della Liguria più misteriosa

Ghost Tour di Autunnonero a Dolceacqua e Triora: ecco gli ultimi appuntamenti di agosto

Il mese di agosto si chiude con un weekend speciale per il Ghost Tour di Autunnonero, l’impresa culturale di Andrea Scibilia, erede della precedente associazione: due serate consecutive, il 29 e il 30 agosto, porteranno i partecipanti nel cuore della storia e del folklore della Liguria più misteriosa.

Venerdì 29 agosto – Ghost Tour Dolceacqua

Gli Storyteller Désirée Durando e Giovanni De Mattia condurranno i partecipanti dal Ponte Vecchio al Castello dei Doria, tra racconti che uniscono documenti storici e memoria popolare. Sarà un viaggio attraverso le pestilenze che colpirono il borgo, gli inganni dei mercanti del soprannaturale, il processo a due donne accusate di stregoneria, i prodigiosi rimedi alchemici usati dalla famiglia Doria e la leggenda di Lucrezia, giovane donna che la tradizione vuole protagonista di una ribellione contro lo ius primae noctis imposto dal “Tiranno” Imperiale Doria. Un percorso che intreccia cronache antiche, paura e superstizione, rievocate con intensità dagli Storyteller di Autunnonero.

Sabato 30 agosto – Ghost Tour Triora + Extra “Il volo degli Striges”

Il tour, guidato da Kevin Ginulla e Benedetta Calcagno, attraverserà i luoghi più iconici del “Paese delle Streghe”, evocando il celebre processo dell’Inquisizione del 1587, i segreti dell’unguento delle streghe e la storia dell’antico Palazzo Capponi, segnata da violenza, follia e morte.

Al termine del Ghost Tour Triora, nel sagrato di San Bernardino, andrà in scena l’ultimo Extra della stagione: la short gothic story “Il volo degli Striges”. Un’esperienza teatrale unica, in cui sei rapaci e un corvo, insieme ai falconieri dell’Associazione Terra di Confine, daranno voce ai sette vizi capitali rappresentati negli affreschi infernali della chiesa. Ogni rapace, con la sua presenza scenica e la voce degli Storyteller, diventerà simbolo di un vizio, in un crescendo che intreccia allegoria, atmosfere gotiche e suggestione visiva.

Per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione.

Il Ghost Tour Triora fa parte del progetto “I Custodi di Triora”, promosso dal Comune di Triora e finanziato con i fondi del PNRR per la rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici.

Il Ghost Tour Dolceacqua è realizzato con il patrocinio del Comune di Dolceacqua e con la collaborazione del suo Centro Culturale e Ricreativo.

I Ghost Tour sono organizzati da Autunnonero, impresa culturale e creativa di Andrea Scibilia.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium