Pigna: uomo di 70 anni disperso durante un'escursione, proseguono le ricerche in tutta la zona attorno a Buggio

E’ ancora disperso il 70enne che, da ieri sera viene cercato nella zona di Buggio, a Pigna in alta Val Nervia. L’uomo era partito ieri mattina per una camminata nei sentieri della zona ed alla moglie aveva telefonato dicendo che sarebbe rientrato per pranzo.

Da quel momento il suo telefono suona a vuoto e, ieri sera si sono mobilitati i soccorsi con i vigili del fuoco di Ventimiglia, l’unità cinofila, gli operatori del Tas e il nucleo Sapr.

Le ricerche, estese ai principali sentieri che collegano la zona, continuano in queste ore con il coordinamento delle autorità competenti.