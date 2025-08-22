Sanremo, il Comune si difende al TAR contro Concessioni del Tirreno: al centro la Tosap sui viadotti autostradali

Il Comune di Sanremo sarà chiamato a difendersi davanti al TAR della Liguria dopo il ricorso presentato da Concessioni del Tirreno S.p.A. contro un avviso di accertamento TOSAP relativo all’anno 2019, notificato dalla società di riscossione Abaco S.p.A. L’amministrazione comunale, su proposta del sindaco Alessandro Mager, ha deliberato la costituzione in giudizio affidando la difesa all’Avvocatura civica, senza costi aggiuntivi per le casse dell’ente.

Al centro della vicenda vi è l’interpretazione secondo cui anche i piloni dei viadotti autostradali, occupando aree comunali, sono soggetti a tassazione. Per Sanremo la cifra contestata ammonta a circa 45 mila euro per il solo 2019, mentre a Taggia la somma è stata quantificata in 13 mila euro. A Bordighera, invece, si attende ancora un rendiconto ufficiale da parte di Abaco.

Dal punto di vista dell’amministrazione sanremese, si tratta di un’occupazione che impedisce l’uso alternativo del suolo e che quindi giustifica l’applicazione del tributo. Tale posizione trova sostegno anche in recenti pronunce della giurisprudenza, come la sentenza della Cassazione del 12 aprile 2024, che ha aperto alla possibilità per i Comuni e per le società incaricate della riscossione di procedere con accertamenti anche su infrastrutture autostradali, pur essendo opere di natura demaniale.

Concessioni del Tirreno contesta però la legittimità dell’atto. La società, che ha assunto la gestione del tratto autostradale A10 da Savona al confine soltanto dal giugno 2024, ritiene non corretto l’accertamento relativo al 2019 e ha scelto di rivolgersi al TAR per tutelare i propri interessi. Prima del ricorso aveva tentato di chiarire la propria posizione attraverso un contraddittorio, ma senza esito.

Per il Comune di Sanremo l’obiettivo è difendere non solo l’accertamento contestato, ma anche l’impianto regolamentare che disciplina la gestione del suolo pubblico, adottato nel 1997 e modificato nel tempo. Anche Abaco, parte in causa in quanto emittente dell’avviso, si costituirà davanti ai giudici amministrativi per confermare la correttezza delle procedure seguite.

La decisione spetterà ora al TAR della Liguria, che dovrà stabilire se le ragioni dei Comuni e della società di riscossione siano fondate o se invece le contestazioni della concessionaria autostradale debbano essere accolte. Un verdetto che potrebbe avere conseguenze significative, poiché importi analoghi, replicati per ogni anno fiscale, avrebbero un impatto rilevante sulle concessionarie coinvolte.