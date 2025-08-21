Riva Ligure, stop temporaneo ai bagni alla spiaggia “La Torre” per sversamento fognario

Un piccolo sversamento di reflui fognari ha portato il Comune di Riva Ligure a vietare temporaneamente la balneazione nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera attrezzata “La Torre”. L’ordinanza sindacale, firmata il 20 agosto dal sindaco Giorgio Giuffra, è stata adottata in via preventiva per tutelare la salute dei bagnanti.

Il problema, verificatosi in mattinata, è stato prontamente risolto dal gestore del servizio idrico integrato, ma non è stato possibile escludere del tutto la possibilità di un inquinamento, seppur minimo, delle acque. Per questo motivo è stato disposto il divieto di fare il bagno nell’area compresa tra la scogliera di piazza Ughetto e quella di protezione a sud.

La decisione si inserisce nel quadro delle normative europee e nazionali sulla qualità delle acque di balneazione. L’ordinanza, oltre a essere affissa presso la spiaggia interessata, è stata trasmessa al Ministero della Salute, ad Arpal e alle autorità competenti, tra cui Capitaneria di Porto, Prefettura, Questura e Carabinieri, che vigileranno sul rispetto del provvedimento.

Il divieto resterà in vigore fino a nuova comunicazione. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ribadisce che la misura è puramente cautelativa e finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti.