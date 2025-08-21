Sicurezza, allarme del SIAP: “A Ventimiglia e Sanremo organici insufficienti, chiederemo incontro urgente al Prefetto”

Il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia torna a lanciare l’allarme sulla sicurezza in provincia di Imperia, con particolare riferimento ai commissariati di Ventimiglia e Sanremo. “Negli ultimi giorni – spiega Roberto Traverso, segretario regionale SIAP Liguria – la cronaca ha nuovamente documentato episodi che dimostrano quanto la carenza di organici sia ormai cronica e non più sostenibile. Assistiamo a un numero crescente di poliziotti feriti refertati in ospedale a causa di continue aggressioni”.

Al centro della polemica la posizione espressa dal Questore di Imperia, Lo Iacono, che in un verbale ufficiale avrebbe sostenuto che i commissariati di Ventimiglia e Sanremo non presentano problemi di organico, richiamandosi a una riorganizzazione ministeriale elaborata anni fa. Una lettura che il SIAP giudica “sorprendente e inaccettabile”. “Quel documento – sottolinea Traverso – non è mai entrato in vigore perché inadeguato, tanto che il predecessore del dottor Lo Iacono, il Questore Peritore, aveva formalmente chiesto una modifica, indicando con chiarezza la necessità di un rafforzamento urgente”.

Il sindacato ricorda inoltre come la Direzione Investigativa Antimafia segnali da quasi dieci anni la presenza radicata della criminalità organizzata in Liguria, mentre a livello politico “non risulta che la Regione abbia mai avanzato richieste chiare al Ministero dell’Interno per incrementare gli organici delle forze di polizia”.

Sul piano locale resta poi irrisolta la questione del Posto Polfer di Sanremo, situato in una galleria ferroviaria e per questo esposto a rischi legati a fumi e sicurezza strutturale. “Disponiamo di documenti – aggiunge Traverso – che dimostrano la necessità di un intervento, nonostante RFI parli di vincoli tecnici. Su questo il Questore non può tacere lasciando la responsabilità esclusivamente alla Dirigente del Compartimento Polfer Liguria”.

Alla luce della situazione, il SIAP Liguria annuncia che, insieme alla segreteria provinciale di Imperia, chiederà un incontro urgente al Prefetto. In caso di mancata risposta, il sindacato è pronto a valutare una manifestazione pubblica in concomitanza con il Festival di Sanremo, per riportare a livello nazionale l’attenzione sui problemi di sicurezza che coinvolgono l’intera provincia di Imperia.