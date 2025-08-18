Riordino Alisa: incontro tra Regione Liguria e sindacati, verso l’accordo entro fine agosto

Si è svolta oggi la riunione tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò insieme a CGIL, CISL e UIL Funzione pubblica sul riordino delle funzioni di Alisa che andranno in capo a Liguria salute. Al centro del confronto odierno alcuni dei termini dell'accordo che verrà siglato entro il 31 agosto:

- Garantire tutte le attuali posizioni lavorative ed economiche, sia dei lavoratori che rimangono in Liguria Salute, sia di quelli che si trasferiscono in Regione o nel Servizio sanitario regionale, sia degli interinali attualmente impiegati;

- Lasciare invariati i fondi attualmente impegnati per tutti gli enti, a garanzia dei lavoratori attualmente impiegati in Regione e nel Servizio sanitario regionale;

- Stabilire entro la fine di settembre gli incarichi per le funzioni che si trasferiscono in Regione.

Il prossimo incontro, in vista della firma di fine mese, è fissato per venerdì 22 agosto.

