Vallecrosia: tutto pronto per la Notte Blu tra musica, birre artigianali e spettacolo sul lungomare

Vallecrosia si prepara a vivere la sua serata più attesa dell’estate: martedì 12 agosto, dalle ore 19:00 alle 02:00, il lungomare G. Marconi sarà il cuore pulsante della “Notte Blu”, manifestazione simbolo del calendario estivo cittadino. Un evento che unisce musica dal vivo, degustazioni, spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli, trasformando la passeggiata a mare in un palcoscenico a cielo aperto.

Protagoniste della serata saranno le birre artigianali, con cinque birrifici selezionati da My Personal Beer Corner e Food Around, che offriranno al pubblico un viaggio gustativo tra luppoli e malti, accompagnato da un’ampia proposta gastronomica distribuita lungo tutto il lungomare. L’atmosfera sarà resa ancora più vivace dalla presenza di band musicali che si esibiranno dal vivo in diversi punti della passeggiata: Erbagrama, I Mercenari, Strange Vocals, Funk Hub Band e D-Sparsi porteranno generi e sonorità diverse, creando un mosaico musicale coinvolgente e variegato.

Alle ore 23:00, come da tradizione, il cielo di Vallecrosia si illuminerà con lo spettacolo piromusicale a cura della Ditta Setti FireWorks di Genova. Quest’anno, l’omaggio sarà dedicato al celebre compositore John Williams, con fuochi d’artificio sincronizzati alle sue colonne sonore più iconiche, in un crescendo di emozioni e suggestioni.

La serata sarà arricchita anche dalla performance della scuola di danza Dance Art Projet, che porterà in scena coreografie pensate per dialogare con l’ambiente e il pubblico. Lungo la passeggiata troveranno spazio le bancarelle del Mercatino dell’hobbystica, organizzato dall’Associazione AnticoDoc, e un mercatino dedicato all’artigianato creativo e alle opere dell’ingegno, offrendo spunti originali per lo shopping serale.

I più piccoli potranno divertirsi nel parco giochi estivo Vallecrocia Beach, situato al centro della passeggiata, e nell’area gonfiabili e laboratorio circense allestita nella zona Rattaconigli, pensata per stimolare fantasia e movimento in un contesto ludico e sicuro.

La “Notte Blu” è organizzata dal Comune di Vallecrosia – Assessorato al Turismo e Manifestazioni, con il patrocinio della Regione Liguria e il sostegno di numerosi sponsor, tra cui CONAD, OPS Group, Calcestruzzi Val Roja, Servicenet21, Pedersoli Milano, Mercatò e Ishue’. La collaborazione con l’Associazione “Il Borgo Antico” contribuisce a rendere l’evento ancora più radicato nel tessuto culturale e sociale del territorio.

Una notte pensata per tutti, dove il mare incontra la musica, il gusto e la creatività, e dove Vallecrosia si racconta nella sua veste più festosa e accogliente.