Vallecrosia: questa sera la decima edizione del 'Beer Corner' in occasione della 'Notte Blu', alle 23 i fuochi artificiali

Il lungomare di Vallecrosia si, tinge per la decima volta, dei colori della birra artigianale: cinque birrifici, oltre 20 birre alla spina, food corner, artigianato locale, musica live e uno spettacolo piromusicale. Questa sera, nell’ambito della Notte Blu 2025, il Lungomare Guglielmo Marconi di Vallecrosia ospita nuovamente il Beer Corner, un’area interamente dedicata alla birra artigianale, alla gastronomia e all’artigianato locale. L’appuntamento è è fissato dalle 18,30 alle 2. Ingresso libero.

Il Beer Corner è ideato e organizzato da My Personal Beer Corner e FoodAround, in collaborazione con il Comune di Vallecrosia. Al Beer Corner si troveranno alcuni tra i nomi più rappresentativi dell’artigianato brassicolo di Liguria e Piemonte:

• Birrificio NADIR (Sanremo, IM)

• HOP-E People & Craft Beer (Cairo Montenotte, SV)

• Birrificio TROLL (Vernante, CN)

• GRANDA Beer (Lagnasco, CN)

• Birra CEREA (San Michele Mondovì, CN)

A valorizzare le eccellenze locali, il corner dell’artigianato a cura di CNA Imperia ospiterà: MamyInk, Gibelli Biscotti, Black Prince Tartufo e Pasta Morena. Oltre 20 tipologie diverse di birra alla spina, selezionate per soddisfare tutti i palati, dalle lager leggere e beverine a bassa gradazione, perfette per le serate estive, fino alle imponenti Imperial Stout da meditazione, immancabili le IPA estive e fruttate. Sono previste birre senza glutine certificate, pensate per essere gustate anche da chi convive con la celiachia. Il Food Corner è a cura di Sant’Antonio ft. Amazonia (Vallecrosia/Bordighera), Bar Cremeria Centrale (Bordighera) e Mad Man Icecream (Ventimiglia). Musica live con I Mercenari.

Alle 23 il lungomare si accenderà con lo spettacolo piromusicale firmato Setti Fireworks, uno show pirotecnico e musicale pensato per chiudere la serata in grande stile.