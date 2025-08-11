Pigna, il concerto del Coro Mongioje apre 'Musica in quota' a Colle Melosa (Foto)

Il Coro Mongioje, diretto da Ezio Vergoli, apre "Musica in quota" a Colle Melosa, a Pigna. Il concerto sarà domenica 17 agosto alle 11.

"Sarà il primo appuntamento del progetto 'Musica in quota', che prevede sonorità nel Parco Alpi Liguri" - fanno sapere gli organizzatori - "L'evento ha ricevuto il patrocinio del Parco e del trentennale delle Aree Protette della Liguria".

"La montagna non è solo neve e dirupi, creste, torrenti, laghi e pascoli" - dice Paolo Cognetti - "La montagna è un modo di vivere la vita. Un passo avanti all'altro, silenzioso, tempo e misura".