 / Musica

Musica | 11 agosto 2025, 14:35

Pigna, il concerto del Coro Mongioje apre 'Musica in quota' a Colle Melosa (Foto)

Primo appuntamento di sonorità nel Parco Alpi Liguri

Pigna, il concerto del Coro Mongioje apre 'Musica in quota' a Colle Melosa (Foto)

Il Coro Mongioje, diretto da Ezio Vergoli, apre "Musica in quota" a Colle Melosa, a Pigna. Il concerto sarà domenica 17 agosto alle 11.

"Sarà il primo appuntamento del progetto 'Musica in quota', che prevede sonorità nel Parco Alpi Liguri" - fanno sapere gli organizzatori - "L'evento ha ricevuto il patrocinio del Parco e del trentennale delle Aree Protette della Liguria".

"La montagna non è solo neve e dirupi, creste, torrenti, laghi e pascoli" - dice Paolo Cognetti - "La montagna è un modo di vivere la vita. Un passo avanti all'altro, silenzioso, tempo e misura".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium