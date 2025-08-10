Bajardo sotto le stelle: desideri e astronomia nella notte magica del 12 agosto

Si tramanda da tempi antichi che osservare le stelle cadenti, esprimendo un desiderio, possa favorirne la realizzazione. E Bajardo, con la sua posizione privilegiata e il fascino sospeso tra cielo e terra, è il luogo ideale per provarci. L’appuntamento è per lunedì 12 agosto alle ore 21.30, nella parte alta del borgo, nota come Terrazza sulle Alpi: uno scenario mozzafiato, lontano dalle luci della città, perfetto per immergersi nel buio e lasciarsi incantare dal firmamento.

L’evento è organizzato dall’associazione Stellaria, che guiderà il pubblico in un viaggio tra stelle, pianeti, galassie e costellazioni. I volontari, con strumenti professionali e passione divulgativa, racconteranno i misteri del cielo e insegneranno come orientarsi tra le stelle, compresa la mitica stella polare. Durante la serata, chi lo desidera potrà partecipare a un suggestivo rito dei desideri: basterà scrivere il proprio pensiero su un biglietto, custodirlo in un contenitore e poi affidarlo al fuoco, affinché salga verso il cielo insieme alle stelle cadenti. Un gesto simbolico, intimo e collettivo, che unisce astronomia e speranza.

L’invito è semplice: preparate i vostri desideri a casa, chiudeteli bene, e portateli con voi. Lassù, sul monte sacro ai Druidi, vi aspetta una notte di magia, scienza e sogni condivisi. L’ingresso è libero. Saranno presenti i volontari di Stellaria e tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza unica sotto il cielo d’agosto.