Scajola contro Trenitalia: “Decisioni calate dall’alto, servono risposte per i pendolari liguri”

"Trenitalia, anche sui treni non di diretta competenza della Regione Liguria, non può permettersi di calare decisioni dall'alto che danneggiano i pendolari liguri e in generale il servizio ferroviario della nostra regione". Si esprime così l'assessore regionale ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola in merito al treno 8623 che da Torino Porta Nuova conduce a Roma Termini. L'azienda di trasporto vorrebbe infatti modificare l'attuale Frecciabianca in un Frecciarossa non rientrante nel circuito della carta Tuttotreni.



"Sul tema abbiamo fatto una riunione con i vertici di Trenitalia nel mese di luglio in cui ho espresso tutta la contrarietà della Regione Liguria - prosegue Scajola -. In seguito abbiamo inviato due lettere senza avere alcuna risposta fino a oggi. Un comportamento grave che non possiamo accettare. Chiediamo dunque che Trenitalia riveda la propria decisione o che, in alternativa, conservi le condizioni dell'attuale Frecciabianca anche per il Frecciarossa senza creare disagi a chi utilizza questo convoglio per spostarsi per motivi lavorativi mantenendo dunque gli stessi prezzi e l'utilità della carta Tuttotreni. Nell'ultimo incontro avuto a Roma ho sensibilizzato sull'argomento anche il viceministro Edoardo Rixi, poiché su queste tematiche è fondamentale un'azione politica congiunta a tutti i livelli".

