Ventimiglia: "Guida ai migliori beach club d'Italia", tra gli stabilimenti balneari top in Liguria c'è anche La Spiaggetta dei Balzi Rossi

L’Italia dei beach club non ha più segreti. Con l’uscita dell’edizione 2025 della prima e unica guida dedicata agli stabilimenti balneari, edita da Morellini Editore, si delinea una mappa dettagliata delle eccellenze costiere del Paese. Frutto di un viaggio di oltre novemila chilometri lungo le coste italiane, la guida raccoglie 300 strutture che rappresentano il meglio dell’offerta in termini di servizi, design, ristorazione e atmosfera. A condurre questa esplorazione sono stati il giornalista Andrea Guolo e l’attrice e scrittrice Tiziana Di Masi, che hanno raccontato ogni beach club attraverso esperienze autentiche e valutazioni precise.

La Liguria si conferma protagonista con ben 26 stabilimenti selezionati, tra cui spiccano Langosteria Bagni Fiore e Eco del Mare di Lerici, entrambi premiati con i prestigiosi “tre ombrelloni gold”. Ma a conquistare il cuore degli autori per la miglior location è stata Ventimiglia, grazie alla Spiaggetta dei Balzi Rossi. Questo angolo incantato, incastonato tra le rocce e il mare cristallino, ha ricevuto il riconoscimento per la sua bellezza naturale e l’atmosfera unica che riesce a offrire ai visitatori.

La guida non è solo un tributo ai beach lovers, ma anche uno strumento prezioso per gli operatori del settore e le istituzioni, in vista delle trasformazioni normative legate alla direttiva Bolkestein. Con il supporto di contenuti multimediali come il sito italianbeach.club, i canali social e il podcast Beach Advisor, il progetto editoriale si propone di valorizzare un comparto turistico in continua evoluzione.

Secondo gli autori, i beach club stanno diventando vere e proprie destinazioni, al pari degli hotel di lusso e dei ristoranti stellati. E in questo panorama, la Liguria e Ventimiglia, con la Spiaggetta dei Balzi Rossi, si affermano come punti di riferimento per chi cerca il meglio del mare italiano.