Serre smart: l’istituto Regionale per la Floricoltura avvia il Progetto ERMESS green da quasi 2 milioni di euro

Le tecnologie più avanzate per una produzione in serra efficiente: l’Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo avvierà a breve il progetto ERMESS green - Energie Rinnovabili, Modelli di Efficienza e sostenibilità in Serre SMART, nell’ambito del Programma Interreg IT FR ALCOTRA 2021-2027.

L’IRF di Sanremo, capofila del progetto approvato dall’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia-Francia Alcotra, realizzerà una serra smart con lo scopo di dimostrare la fattibilità dell’applicazione di un sistema colturale integrato e di trasferire le competenze di progettazione e gestione di serre ad alto contenuto tecnologico; tali conoscenze verranno successivamente raccolte all’interno di un “Libro bianco”, frutto della collaborazione multidisciplinare dei partner di progetto.

L’obiettivo finale consiste nel creare un modello efficiente attraverso le energie rinnovabili e le tecnologie per l’illuminazione, l’irrigazione e la gestione climatica dell’ambiente serra.

Il progetto ERMESS GREEN è stato presentato dall’Istituto Regionale per la Floricoltura, in collaborazione con l’Università di Genova, AGRESCO e due partener francesi, ovvero Université Savoie Mont Blanc e AGRITHERMIC. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di quasi 2 milioni di euro. Il budget dell’IRF è pari a 481.820,00 €.

“Si tratta di un investimento significativo sul territorio, per lo sviluppo e il miglioramento delle tecniche colturali applicate al settore floricolo” dichiara il Presidente dell’IRF Gianluca Boeri, “con lo scopo di migliorare la competitività delle imprese nel mercato globale della floricoltura, un settore cruciale per il Ponente ligure e per l’intera regione. Il raggiungimento di questo importante risultato è stato reso possibile grazie all’impegno dell’Istituto Regionale per la Floricoltura e al sostegno della Regione Liguria, in particolare del Vicepresidente Alessandro Piana.”

Dichiara il Vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e alla Floricoltura Alessandro Piana: “Con il progetto ERMESS Green, l’Istituto Regionale per la Floricoltura compie un ulteriore passo avanti verso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale, rafforzando la vocazione produttiva e scientifica della Liguria. La nostra regione è terra di floricoltura, con oltre 5.000 aziende attive, una propensione all’export che supera l’80% e un valore di produzione lorda di circa 400 milioni di euro: numeri che testimoniano la forza e la vitalità di un comparto che genera oltre 437 milioni di euro in produzione floricola. Il florovivaismo è uno dei motori economici più dinamici e identitari della Liguria, e iniziative come questa, capaci di coniugare ricerca, sperimentazione e trasferimento di competenze, rappresentano una leva strategica per la competitività delle imprese e per la valorizzazione del territorio. Ringrazio l’IRF, i partner italiani e francesi del progetto e tutto il sistema Alcotra per l’impegno condiviso in questa sfida di sviluppo e innovazione”.