Sanità, a Ferragosto ambulatori aperti in tutta la Liguria per le urgenze a bassa complessità

In tutte le Asl della Liguria è stato definito il piano di ambulatori e studi medici aperti per i giorni festivi nel periodo di Ferragosto in Liguria. È stato dunque confermato l’accordo con i medici di medicina generale per le aperture di ambulatori e studi medici dedicati a pazienti con bassa complessità: l’obiettivo è quello di offrire alla popolazione un punto di riferimento appropriato per l’assistenza e l’erogazione di prestazioni a bassa complessità gestibili negli ambulatori, per evitare così il congestionamento dei Pronto Soccorso con accessi impropri.

"Anche quest’anno abbiamo lavorato con le Asl, le aziende ospedaliere e i medici di medicina generale per garantire un presidio sanitario efficace durante il periodo di Ferragosto, attivando ambulatori e studi medici nei giorni festivi – dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò -. L’obiettivo è offrire ai cittadini un servizio di prossimità per le situazioni a bassa complessità, evitando accessi impropri ai Pronto Soccorso e assicurando un’assistenza più puntuale e adeguata al bisogno. Ogni territorio si è organizzato in base alle proprie caratteristiche, come già avvenuto con successo durante le festività natalizie e pasquali".

Insieme alle Asl, alle aziende ospedaliere, ai medici di medicina generale, è stato messo a punto il il piano che prevede alcune aperture già nel prossimo fine settimana. Ogni Asl e azienda ospedaliera si è organizzata a seconda delle caratteristiche del proprio territorio, così come già accaduto per le festività natalizie e per quelle del mese di aprile. Il servizio è totalmente gratuito per i pazienti residenti in Liguria. Per accessi di utenti provenienti da altre regioni, il medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta applica la tariffa prevista per la visita ambulatoriale.

ASL 1 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)

Distretto di Ventimiglia

• Casa di Comunità di Bordighera – Via Aurelia 122 – Ambulatorio di Continuità Assistenziale attivo 24 ore su 24.

Distretto di Sanremo

09 agosto

• Gazzelli Giada – Corso Imperatrice 5, Sanremo – 08-12

• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 14-17

• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 08-12

10 agosto

• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 08-12

• Tibaldi Claudia – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17

15 agosto

• Tibaldi Claudia – Corso Matuzia 13, Sanremo – 08-12

• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 14-17

• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 14-17

16 agosto

• Gazzelli Giada – Corso Imperatrice 5, Sanremo – 08-12

• Matani Moreno – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17

• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 14-17

17 agosto

• Zaharia Veronica – Piazza Colombo 4, Sanremo – 08-12

• Matani Moreno – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17

Distretto di Imperia

09 agosto

• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17

• Buccelli Elena – Via Generale Ardoino 121, Diano Marina – 08-12

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 14-17

10 agosto

• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17

15 agosto

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17

16 agosto

• Ghetti Giada – Via della Repubblica 29, Imperia – 08-12

• Bottino Marco – Via Sicilia 20, San Bartolomeo al Mare – 08-12 e 14-17

17 agosto

• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17

