Seborga celebra San Bernardo: tra spiritualità, tradizione e novità storiche

Mercoledì 20 agosto, il pittoresco Principato di Seborga si vestirà a festa per celebrare la sua giornata più simbolica con la Festa di San Bernardo, patrono e figura spirituale centrale per la comunità, nonché Festa Nazionale del Principato. Un evento che unisce fede, cultura, storia e orgoglio identitario, attirando ogni anno residenti, curiosi e appassionati da tutta la Liguria e oltre.

Il programma inizia alle ore 14.15 con lo Sparo del cannone di benvenuto Dal Belvedere di Piazza Martiri Patrioti, alla presenza di S.A.S. la Principessa Nina, il tradizionale sparo del cannone darà ufficialmente il via alle celebrazioni; alle ore 17.30 la Santa Messa e processione Presso la Chiesa di San Martino si terrà la Santa Messa, seguita dalla processione verso la Chiesa di San Bernardo, in un momento di raccoglimento e spiritualità; alle ore 20.00 Ore 20:00 – Cena e serata danzante La Pro Seborga organizza la consueta cena in Piazza Martiri, accompagnata dalla musica dell’Orchestra Primavera, per una serata all’insegna della convivialità e del divertimento.

Alle 21:00, la Principessa Nina farà il suo ingresso in piazza con il corteo istituzionale e il corteo storico del Sestiere Burgu di Ventimiglia. Dopo il saluto ufficiale dal palco dell’Auditorium, alle 21:15 presenterà la nuova banconota da 4 luigini, la seconda della storia del Principato.

Realizzata dal celebre grafico slovacco Matej Gábriš, noto per le sue creazioni numismatiche di fantasia, la banconota riporterà l’effigie della Principessa Nina e sarà disponibile da subito sull’e-shop ufficiale del Principato. Un simbolo tangibile dell’identità e della creatività seborghina.

Spettacolo e cultura si aggiungono alla caratteristica festa grazie allo spettacolo degli bandieratori e Musici di Ventimiglia Un’esibizione spettacolare degli Sbandieranti dei Sestieri e Musici del Libero Comune Marinaro di Ventimiglia animerà la piazza e dello show pirotecnico La giornata si concluderà con un emozionante spettacolo di fuochi d’artificio, che illuminerà il cielo sopra Seborga.

Durante tutta la giornata, sarà possibile visitare: Museo dei Luigini – Collezione Minervini, Museo della Zecca in Vicolo Chiuso, l'Esposizione fotografica “Castrvm Sepulchri, nella Storia e nella Tradizione” in Via Verdi e la Mostra di pittura, artigianato e oggettistica a cura di Pascale Lupi e artisti locali dalle 10:00 alle 19:00 in Piazza della Libertà.

Per dettagli e aggiornamenti: Ufficio Comunicazioni del Principato di Seborga press@principatodiseborga.com

Una giornata che racchiude l’anima di Seborga: spiritualità, orgoglio identitario, arte e festa. Il 20 agosto, il Principato vi aspetta per vivere insieme un evento unico e indimenticabile.