"Giardini in Love": a Bordighera tre serate tra gusto e musica sotto gli ulivi

Gusto, musica e divertimento sono gli ingredienti che renderanno davvero speciali le tre serate danzati e gastronomiche di “Giardini in Love”, ai giardini Lowe di Bordighera da giovedì 7 agosto a sabato 9 agosto 2025 a partire dalle ore 19.00.

Sotto gli ulivi del parco di via Vittorio Veneto potranno essere assaporati gli eccellenti piatti dalla Pro Loco Borghettina e si potrà ballare con la musica di un’orchestra ogni sera diversa. Dal liscio al tango, dal latino americano ai grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90, le ore trascorreranno all’insegna di ritmo e allegria. In particolare giovedì 7 agosto si esibiranno Simona e gli Eclipse e venerdì 8 agosto Cristian e la Luna Nueva, mentre sabato 9 agosto sarà targata Balliamoci l’estate.

“Dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno, torna “Giardini in Love” con la sua proposta di gusto, convivialità, ballo e divertimento nella suggestiva cornice di via Vittorio Veneto.” commenta l’Assessore Melina Rodà. “Un appuntamento del nostro calendario “Un Mare di Eventi 2025” per serate da vivere insieme, nell’atmosfera unica dell’estate”.