Bilancio comunale e immobilismo della giunta: la dura critica del consigliere Massimo Rossano

Il consigliere comunale Massimo Rossano torna a sollevare dubbi e critiche sulla gestione degli equilibri di bilancio discussi nell’ultima seduta del Consiglio comunale, tenutasi mercoledì 30 luglio. Nel mirino dell’esponente sanremese finiscono in particolare il vicesindaco Fulvio Fellegara e l’assessore Lucia Artusi.

"Ci sono stati alcuni interventi che non ho trovato adeguati – afferma Rossano – In primis quello dell'assessore Fellegara, dal quale mi sarei aspettato una risposta diversa alla mia domanda. Ha tergiversato su argomenti che neppure rientrano nelle sue deleghe, tra cui gli asfalti e il verde pubblico. Un atteggiamento tutto difensivo, quello del vicesindaco, che ha sorvolato sulle questioni poste". La domanda posta da Rossano aveva in oggetto quale destinazione abbiano avuto i fondi provenienti dal Casinò, dalle entrate tributarie e da altre fonti, in relazione ai settori di sua competenza come l’ambito sociale, i cimiteri e i servizi demografici: "Una risposta evasiva e piena di “giri di parole” - la definisce Rossano - che mi fa pensare non siano state destinate nuove risorse rispetto alle previsioni di dicembre 2024".

"La gravità della questione è proprio questa – prosegue il consigliere comunale – di fronte alle sempre maggiori esigenze del settore dei servizi sociali, alle richieste d’aiuto di molte famiglie bisognose e alle sollecitazioni provenienti da settori in difficoltà, l’assessora ai servizi sociali non ha ricevuto alcunché da questa nuova ondata di fondi gestiti dall’Amministrazione Comunale".

Rossano sottolinea inoltre come, rispetto alle previsioni del 2024, molto sia cambiato nelle finanze comunali, con nuove e robuste entrate, soprattutto da parte della casa da gioco, "che in maniera del tutto irresponsabile passa dal 20 al 25% senza un piano industriale approvato. Non si è sentita alcuna riflessione o risposta concreta in merito. Si è parlato d’altro, in modo non consono, quasi a voler difendere l’operato. Mi pare – conclude – che in questo momento ci sia un notevole immobilismo da parte di certi componenti della giunta, che complessivamente viaggia a due velocità".

Altro punto critico riguarda la gestione del Mercato Annonario, su cui è intervenuta l’assessora Lucia Artusi, segnalando che la struttura è in perdita. "Ma allora – si chiede Rossano – cosa è stato fatto in questi dodici mesi per affrontare la questione? Nulla. E adesso si aspetta forse un altro anno? Se c’è una perdita, l’amministrazione deve coprirla, e ciò avverrà sottraendo risorse che potrebbero essere utilizzate per interventi più urgenti per la città. Di qui anche una provocazione che ho lanciato, quella di affidare la struttura ad Amaie Energia".