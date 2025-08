Cipressa: Lingueglietta ospita il ‘Laura Parodi Trio’ per un concerto tra tradizioni liguri e world music

Lunedì 4 agosto la bella chiesa-fortezza di San Pietro a Lingueglietta (frazione di Cipressa) ospiterà alle ore 21,15 il ‘Laura Parodi Trio’, una delle voci più rappresentative della tradizione ligure, in uno spettacolo che si presenta come un itinerario di canti legati alla tradizione che raccontano di viaggi amori, inganni e speranze dal titolo ‘Ma se ghe pensu - Liguria: cantar le nostre tradizioni'. Non mancheranno brani musicali della tradizione come valzer, mazurche e perigurdini.

I musicisti rappresentano importanti individualità nel panorama della world music italiana, con all’attivo centinaia di concerti in Italia ed Europa e numerose incisioni discografiche e radiofoniche. La cantante genovese Laura Parodi, voce storica del gruppo La RIONDA e del GRUPPO SPONTANEO TRALLALLERO, da moltissimi anni si dedica alla ricerca, allo studio ed alla riproposta del repertorio vocale ligure e nord Italiano. Ha al suo attivo centinaia di concerti in Italia ed in Europa e numerose incisioni discografiche e radiofoniche. Inoltre ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per l’attività svolta come operatore culturale. Tra questi ricordiamo il premio alla carriera ricevuto nel 2021 dal Festival nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana. Fabio Rinaudo, conosciuto ed apprezzato piper savonese, è attento studioso ed interprete della cornamusa, da oltre trent’anni . Ha fondato le formazioni dei Birkin Tree, il più importante gruppo italiano di musica irlandese e i Liguriani, legati alla musica della tradizione nord italiana, con le quali si esibisce da decine di anni in Italia e all’estero. Julyo Fortunato, di origine italo-giapponese, è un musicista polistrumentista. Inizia gli studi di flauto traverso e pianoforte e, seguendo le orme della madre fisarmonicista, si avvicina agli studi della fisarmonica. La sua musica al di fuori dell'accademia si espande toccando diversi generi e stili musicali dal tango alla balkanica, dal rock progressivo alla musica elettronica sperimentale.

Il concerto è inserito nel Festival “Musica nei Castelli di Liguria”, giunto alla sua 35° edizione. La rassegna viene organizzata dall’”Associazione Musicale Corelli” di Savona. Prezioso e fondamentale è il ruolo di sostegno della Regione Liguria e di tutti i Comuni aderenti.