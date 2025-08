Violenza a Ventimiglia, la solidarietà di M.I.A. Arcigay Imperia

M.I.A. Arcigay Imperia esprime profonda solidarietà alla giovane vittima della violenza avvenuta a Ventimiglia.

"Chi abusa di un corpo inerme non è soltanto un criminale: è anche il frutto di una società che ha colpevolmente rimandato l’educazione sessuale e affettiva, il rispetto del consenso e la condanna della cultura dello stupro" - dice Marco Antei, presidente di M.I.A. Arcigay Imperia.

"Fa riflettere, in questo contesto, il recente disegno di legge del Ministro Valditara che impone il consenso scritto dei genitori per affrontare a scuola, temi legati alla sessualità" - sottolinea - "Temi che invece andrebbero proposti con urgenza a tutte e a tutti, da personale competente. Affinché atti di questo genere non succedano mai più".