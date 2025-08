Vallecrosia, delibera di Giunta sul personale: in consiglio comunale sbarca l'interpellanza della minoranza

Discussa in consiglio comunale a Vallecrosia l'interpellanza presentata dal gruppo consiliare di minoranza Cittadini in Comune ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento del consiglio comunale vigente in merito alla delibera di Giunta n. 78 dell'11 luglio scorso.

"Premesso che con la delibera di Giunta n. 78 del 11 luglio è stata approvata l'integrazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027, da ricomprendersi nel P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2025-2027, già adottato con delibera di Giunta n. 41 del 26 marzo 2025, la stessa delibera prevede l'assunzione a tempo pieno di personale tramite concorso, anche mediante utilizzo di graduatorie vigenti presso altri enti, e previa applicazione delle procedure previste dall'art. 34-bis del decreto legislativo 165/2001, nonché attraverso eventuale mobilità tra enti, che l'avvio della procedura è previsto nel corso del 2025 con conclusione stimata dopo il 31 dicembre 2025" - dice il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi illustrando l'interpellanza - "Considerato che il gruppo 'Cittadini in Comune' ha sempre sostenuto e valorizzato il personale dipendente del Comune, riconoscendone impegno e professionalità, la delibera n. 78 ha suscitato preoccupazioni in quanto sembra delineare una chiara volontà politica di sostituzione di figure dirigenziali attualmente in servizio. Eventuali incontri o confronti preliminari all'adozione della suddetta delibera potrebbero aver anticipato i contenuti della stessa. Chiediamo, dunque, al Sindaco e alla Giunta comunale quali sono gli indirizzi politici e programmatici sottesi alla delibera di Giunta n. 78 del 11 luglio e quali conseguenze essa comporta per l'organizzazione e l'attività dell'ente? Tale scelta di carattere politico-amministrativo è stata preventivamente condivisa o almeno discussa con il personale comunale direttamente interessato da eventuali modifiche strutturali e organizzative?".

"L'argomento è delicato" - sottolinea Piardi - "La deliberazione in oggetto prevede tra le altre misure l'assunzione per l'anno 2025 di un funzionario ispettore di polizia locale con due distinte modalità: da un lato mediante procedura concorsuale esterna dall'altro attraverso progressione verticale. Tale previsione appare nella sua impostazione generale conforma al quadro normativo e contrattuale di riferimento, tenuto conto della corretta verifica della capacità assunzionale del comune e della compatibilità finanziaria della spesa con i limiti storici e normativi dell'assenza di eccellenze e rispetto delle procedure obbligatorie in materia di bilancio: piano urbanizzazione. Si evidenziano alcuni profili di criticità. Vi sono due diverse modalità di copertura".

"Sono convinto che sosterrete questo percorso" - replica il sindaco Fabio Perri - "Sono certo di avervi dato le indicazioni necessarie per farvi capire il perché di questa delibera di Giunta".

"Volevo capire di che cos'era testimone la segretaria?" - afferma il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Si suggerisce di chiarire se il posto del funzionario è accumulativo, di confermare la presenza effettiva, di inserire un meccanismo automatico 2026. Una corretta programmazione garantirà l'efficienza dell'intero processo".

"Sulla correttezza dell'atto, che sia corretto, siamo tranquilli" - risponde il sindaco Fabio Perri - "Tutto sarà fatto seguendo i principi normativi".

"La delibera è stata strutturata spiegando la situazione dell'ente. Nel 2021 anche l'amministrazione Biasi aveva rivisto la macro e l'assegnazione di alcune responsabilità di area o settore" - sottolinea la segretaria Armanda D'Avanzo - "Stanno studiando lo stesso aspetto".