Vallecrosia, delibera di Giunta sul personale. La minoranza: "Si vuole sostituire il comandante della polizia locale?"

"Chiediamo al Sindaco e alla Giunta comunale quali sono gli indirizzi politici e programmatici sottesi alla delibera di Giunta n. 78 del 11 luglio e quali conseguenze essa comporta per l'organizzazione e l'attività dell'ente? Tale scelta di carattere politico-amministrativo è stata preventivamente condivisa o almeno discussa con il personale comunale direttamente interessato da eventuali modifiche strutturali e organizzative?". Lo chiede la minoranza di Vallecrosia, composta dai consiglieri comunali del gruppo "Cittadini in Comune" Marilena Piardi, Armando Biasi, Patrizia Biancheri e Valeria Cannazzaro con un'interpellanza in seguito alla delibera di Giunta n. 78 del 11 luglio scorso che prevede modifiche nell'organizzazione del personale comunale, in particolare sulla possibilità di sostituire il comandante della polizia locale, Jenny D'Agostino.

"Premesso che con la delibera di Giunta n. 78 del 11 luglio è stata approvata l'integrazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027, da ricomprendersi nel P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2025-2027, già adottato con delibera di Giunta n. 41 del 26 marzo 2025, la stessa delibera prevede l'assunzione a tempo pieno di personale tramite concorso, anche mediante utilizzo di graduatorie vigenti presso altri enti, e previa applicazione delle procedure previste dall'art. 34-bis del D.Lgs.165/2001, nonché attraverso eventuale mobilità tra enti" - dice la minoranza che chiede risposta in aula da parte del Sindaco - "L'avvio della procedura è previsto nel corso del 2025 con conclusione stimata dopo il 31 dicembre 2025".

"Considerato che il gruppo 'Cittadini in Comune' ha sempre sostenuto e valorizzato il personale dipendente del Comune, riconoscendone impegno e professionalità, la delibera n. 78 ha suscitato preoccupazioni in quanto sembra delineare una chiara volontà politica di sostituzione di figure dirigenziali attualmente in servizio" - dice la minoranza - "Eventuali incontri o confronti preliminari all'adozione della suddetta delibera potrebbero aver anticipato i contenuti della stessa".