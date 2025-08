Villa Zirio, svelata la targa commemorativa in ricordo di Guido Goya ed Elio Bargi (Foto)

Nei giardini di Villa Zirio si è svolta la cerimonia in memoria di Guido Goya, ex assessore comunale, e di Elio Bargi, dipendente comunale, vittime della tragica aggressione armata avvenuta il 2 luglio 1984 in piazza Colombo. In quella drammatica circostanza, Bargi perse la vita, mentre Goya rimase gravemente ferito.

Durante la cerimonia, è stata scoperta una targa commemorativa voluta dal Comune per onorare la memoria dei due uomini e il loro servizio alla comunità. Il momento è stato segnato da grande partecipazione emotiva e profondo raccoglimento.

Alla cerimonia hanno presenziato il sindaco Alessandro Mager e l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, che hanno ricordato l’importanza del gesto e l’impegno dell’amministrazione nel mantenere viva la memoria storica della città. Erano inoltre presenti i familiari di Goya e Bargi, visibilmente commossi, insieme a numerosi cittadini che hanno voluto rendere omaggio.

"Conoscevo personalmente Guido Goya - ha affermato il sindaco - Una persona amabile, che ha creato un vuoto a Sanremo quando ci ha lasciato. Sono contento ci siano qui i parenti in questa giornata, che lascia una testimonianza importante di una figura del genere".

"Guido Goya era una persona solare - ha aggiunto l'assessore Donzella - Da parte mia c'era una grande amicizia con lui. Ho iniziato a fare i primi passi in politica quando lui era già presente, ed è stata una figura importante. Bargi purtroppo non ho avuto modo di conoscerlo così bene, ma ricordo le tragiche vicende. Noi dobbiamo ricordare figure del genere, è un obbligo per noi"

Il giardino di Villa Zirio, con la sua atmosfera di quiete e dignità, ha fatto da cornice a un tributo semplice ma carico di significato, volto a non dimenticare una pagina dolorosa della storia locale.