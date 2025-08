Seborga, doppio appuntamento con il Festival 'Onorata Milonga' nelle domeniche del 3 e 10 agosto

Doppio evento a Seborga nelle domeniche del 3 e 10 agosto, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Seborga, nell' ambito di Onorata Milonga Festival.

Domenica prossima, 3 agosto, alle ore 18, si riuniscono in dialogo aperto, sotto l'arco del Comune in via Zecca 2 che patrocina l'iniziativa, 3 referenti di eccellenza territoriale. Dalla Liguria Cesare Bollani, co-fondatore dell'Ordine Gastronomico e Coordinatore Progetto Lavanda di Riviera, insieme a lui Villiam Casali, Imprenditore agricolo, Tartufaio DOC e titolare del brand Tartufo Black Prince di Seborga. Dal Piemonte, arriva Lorenzo Sola, già Direttore Fiera del Peperone di Carmagnola (CN) ed esperto in produzioni locali del Cuneese - come appùnto il Peperone e la Canapa. Un prodotto della terra - quest'ultimo - che univa idealmente, attraverso la Via del Sale, le produzioni di cordame per le navi che partivano per il Sud-America.

Con il Saluto e alla presenza del Vice- Sindaco Susanna Millo, modererà il Talk di un'oretta l'ideatrice del Festival Onorata Milonga, Monica Nucera Mantelli, operatrice culturale, giornalista pubblicista e curatrice della mostra "Dal Minotauro al Macrocosmo" di Natale Cannelli, esposta sino al 20/8 presso lo Spazio Espositivo Museale di via Matteotti 13 a Seborga (la domenica visitabile dalle ore 18 alle ore 20). Dopo le ore 19 circa ,a conclusione dell' incontro, la Curatrice sarà disponibile per fare un breve tour guidato alle opere esposte nel SEM. Evento gratuito. Sino ad esaurimento posti.

Chi è Lorenzo Sola (dal Piemonte) - Oggi pensionato, ma già Direttore ripartizione cultura, istruzione, musei, manifestazioni, grandi eventi del Comune di Carmagnola. Già Responsabile Biblioteca civica e Direttore della Fiera nazionale del peperone di Carmagnola. Per anni impegnato nella promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. Impegnato nel sociale, coordinatore della rete nazionale comune solidali e ex membro della commissione per integrazione dei popoli dell' ANCI.

Domenica 10 agosto appuntamento finale con Onorata Milonga Festival a Seborga a partire dalle ore 18, con esposizione pittorica al SEM, degustazione gratuita di tartufo e lavanda in loco per il finissage dell'esposizione, piatto del tanguero a 10 euro dalle ore 19 in piazza M.Patrioti a cura della Proloco, dalle ore 20 Milonga di ballo per tutti i tangueros con 2 tdj (genere: tango tradizionale) e lo spettacolo con gli artisti professionisti argentini Maestri Hernan y Carina, insieme alla voce attoriale di Mario Brusa e la musica dal vivo della cantante e pianista Ines Aliprandi. La performance di tango teatro danza ‘Un Tango tra le Ceneri’ inizia alle ore 21 dura circa 25 minuti. La serata si concluderà vs le 00.30.