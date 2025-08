Quattro appuntamenti imperdibili per un weekend di eventi a Ospedaletti

Sono quattro appuntamenti da segnalare ad Ospedaletti per questo primo fine settimana di agosto.

Venerdì 1 agosto – Per la rassegna letteraria 'E' tempo di libri' lo scrittore e psicoterapeuta Davide Bellini presenta il suo libro “Estatescenza” (ed. Scatole Parlanti) presso l'Auditorium comunale alle h.21,30. Modera l'incontro Claudio Restelli, musica a cura di Nadia Fascina e Marco Boeri.

Sabato 2 agosto – Uno degli eventi clou, non solo dell'estate, a Ospedaletti è la “Sagra du Pignurin Pan e Vin” giunta alla sua 56esima edizione e quindi diventata a pieno titolo un appuntamento classico nell'estremo Ponente ligure. L'organizzazione, a cura dell'associazione locale di volontari 'U Descu Spiaretè' in collaborazione con il Comune di Ospedaletti, propone questo menù: pasta, una porzione di 'pignurin' (piccoli pesci fritti) e patatine, un bicchiere di vino o acqua al prezzo di 15 euro. Presso il Piazzale al Mare dalle h.20,00 con serata danzante a cura di “Beatrice & Serena Band” a partire dalle h.21.30. Evento collaterale alla sagra: 'A cielo aperto' mostra d'arte di artisti locali lungo la Pista Ciclopedonale nei pressi de La Piccola a cura di 'FabbrichiAmoOrizzonti'.

Domenica 3 agosto – A partire dalle h. 21,30 sul Piazzale al Mare “Ospedaletti...ricorda Enzo Jannacci” organizzato dall'Associazione Ars Longa con la Banda dell'Ortica in concerto. Negli anni '70 il cantautore Enzo Jannacci frequentava assiduamente Ospedaletti dove i suoi genitori vissero da pensionati in un alloggio di proprietà. Il padre di Enzo, Giuseppe, fu anche Assessore comunale al Turismo per un certo periodo, e lo stesso Enzo – scomparso nel 2013 – ricordava spesso di aver composto proprio in un garage del paese uno dei suoi brani più conosciuti “El purtava i scarp del tennis”.

Lunedì 4 agosto – Torna l'appuntamento con 'Stelle sul mare 2025 – Le stelle di agosto', osservazione del cielo a cura dell'associazione Stellaria, dalle h.21,30 sul Piazzale al Mare.