Estate di spettacolo al Teatro Ariston tra danza, risate e grandi colonne sonore

Il Teatro Ariston accende i riflettori su un ricco cartellone per i mesi di agosto e settembre 2025, offrendo al pubblico un mix di emozioni, comicità e arte. Dal grande balletto alla musica da Oscar, passando per la comicità brillante di nomi amatissimi dal pubblico, ogni spettacolo è un invito a vivere un’esperienza unica.

6 agosto – Balletto di Milano in “La Dolce Vita”

Un omaggio danzato all’Italia degli anni ’60, ispirato all’immaginario felliniano e alle atmosfere raffinate e malinconiche della Dolce Vita. Il Balletto di Milano porta sul palco eleganza, bellezza e un raffinato intreccio tra musica e coreografie.

Prezzi di ingresso: platea € 32,00 + € 3,00 prev. - € 27,00 + € 3,00 prev. - € 25,00 + € 3,00 prev. galleria € 25,00 + € 2,00 prev. - € 23,00 + € 2,00 prev. - € 20,00 + € 2,00 prev.

12 agosto – Giuseppe Ninno in “Famiglia Imbarazzi”

Volto noto del web e della comicità giovane, Giuseppe Ninno racconta con ironia e ritmo travolgente le dinamiche della famiglia moderna. Uno spettacolo che fa ridere, riflettere e… rivedere la propria chat di gruppo familiare!

Prezzi di ingresso: platea € 32,70 + € 3,30 prev. - 29.10 + € 2.90 prev.- € 25.50 + € 2.50 prev.

galleria: € 18,20 + € 1.80 prev. - € 22.70 + € 2.30 prev.- € 18,20 + € 1.80

18 e 19 agosto – Andrea Pucci in “Amo l’estate”

Due serate con l’ironia pungente e surreale di Andrea Pucci, che porta in scena uno spettacolo fresco come una granita e frizzante come le notti estive. Tra sketch, canzoni e monologhi, Bucci racconta vizi, virtù e paradossi della stagione più attesa dell’anno.

Prezzi di ingresso: platea € 56,52 + 8,48 prevendita - € 54,78 + € 8,22 prevendita - € 51,30+ € 7,70 prevendita galleria: € 50,00 + 7,50 prevendita - € 43,47 + € 6,53 prevendita - € 40,00 + 6,00 prevendita

27 agosto – “Sounds of Legends – Omaggio a Hans Zimmer”

Un viaggio musicale epico tra le colonne sonore dei più grandi successi cinematografici firmati da Hans Zimmer. Un concerto emozionante, con orchestra dal vivo e videoproiezioni, per rivivere i suoni indimenticabili di film come Il Gladiatore, Inception, Interstellar, Il Re Leone e tanti altri.

Prezzi di ingresso: platea € 40,00 + € 3,00 prev. - € 35,00 + € 3,00 prev. galleria: € 30,00 + € 2,00 prev. - € 25,00 + € 2,00 prev.

19 settembre – Federico Basso in “Profilo Basso”

Dopo i successi in TV e teatro, Federico Basso torna con una nuova esilarante riflessione sui tempi moderni, tra tecnologia, social e relazioni umane. Uno spettacolo intelligente, ironico e dal ritmo irresistibile.

Biglietterie online: aristonsanremo.com – ticket one.it info 0184 506060 dalle 17 alle 21 tutti i giorni