Cinema all'aperto, musica e incontri: tanti eventi animeranno Bordighera ad agosto (Foto)

Cinema all'aperto, musica, incontri e cibo. Tanti eventi animeranno Bordighera nel mese di agosto.

Dopo il successo degli appuntamenti proposti a luglio dal Comune per far divertire grandi e piccini, cittadini e turisti, nel periodo estivo continuano gli intrattenimenti in vari punti della città.

"A luglio il nostro Mare di Eventi ci ha regalato concerti con bellissime sfumature musicali, la magia del cinema all’aperto, l’eccellenza enogastronomica, il divertimento di canti e balli di gruppo, l’energia del fitness" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "Ancora tanti appuntamenti nel mese di agosto" -.