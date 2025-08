Ventimiglia punta sul futuro: Studio Cavaggioni scelto per guidare lo sviluppo strategico in partenariato pubblico-privato

Il Comune compie un passo deciso verso la modernizzazione e la valorizzazione urbana: è stato individuato lo Studio Cavaggioni come partner strategico per lo sviluppo di progettualità in modalità pubblico-privato. L’incarico, assegnato tramite procedura ad evidenza pubblica, mira a favorire investimenti privati al servizio del rilancio cittadino.

Esperienza nazionale al servizio di Ventimiglia

Lo Studio Cavaggioni è una realtà consolidata, con collaborazioni avviate con prestigiose amministrazioni italiane come Venezia, Trieste, Padova, Verona, Vicenza, Como, Aosta e Messina. La sua selezione rappresenta una scelta orientata alla competenza e alla visione strategica.

Obiettivi dell’incarico

Supportare l’Amministrazione nella strutturazione di progetti sostenibili e innovativi

Attivare capitali privati per interventi di riqualificazione urbana

Potenziare l’attrattività di Ventimiglia

Offrire nuovi servizi e infrastrutture alla cittadinanza

La prima iniziativa riguarda il rilancio del Tennis Club in zona Peglia, struttura chiusa da tempo, ma dal grande potenziale sociale e sportivo. Il progetto mira a restituire alla città uno spazio aggregativo e funzionale.

Il Sindaco Flavio Di Muro ha commentato con fiducia: “Crediamo molto nel potenziale del partenariato pubblico-privato come strumento per attivare risorse e dare slancio a progetti che altrimenti resterebbero sulla carta.”

Con questo incarico, Ventimiglia si afferma come città aperta alla collaborazione tra pubblico e privato, con uno sguardo rivolto a un futuro dinamico, sostenibile e partecipativo.